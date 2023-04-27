Нейтральные ногти не обязаны быть бежевыми: идеи нейтрального маникюра в самом модном лавандовом оттенке

Многие девушки предпочитают нейтральный маникюр, но традиционное бежевое или белое покрытие уже порядком надоело, хочется его как-то разнообразить. Если вы относитесь к их числу, познакомьтесь с новыми идеями использования самого модного в этом сезоне лавандового оттенка. Успокаивающий и холодный, несколько приглушенный оттенок фиолетового, названный цветом 2023 года, может стать основой для уникального нейл-арта.

Ногти короткие, но очень милые

Если вы не слишком любите длинные ногти, обратите внимание на вариант с квадратной формой коротких ноготков. Он идеален для повседневного образа. Такой маникюр не имеет характерного для других видов цифрового лавандового маникюра мерцания. Только холодный цвет.

Переливающиеся и длинные

Более продвинутый вариант в сравнении с предыдущим. Он гораздо эффектнее, придает лавандовому оттенку красивый хромированный блеск. Если такой тип маникюра вам нравится, обязательно попробуйте этот вариант. Он подойдет любительницам женственных образов с длинными и ухоженными ногтями. Его непросто сделать самостоятельно, если вы не имеете опыта в гелевом маникюре. Доверьте эту работу профессиональному мастеру.

Блеск и сияние

Блестящий лавандовый маникюр подойдет любительницам гламура. На больших и указательных пальцах ногти покрыты лавандовым лаком с легким блеском, на остальных – лак сверкающий с рисунком. Можно использовать тонкое и более блестящее покрытие, но больше в этом случае подходит плотный блеск.

Сила цветов

Хотя лавандовый цвет приятен сам по себе, его можно рассматривать в качестве фона, для создания роскошного нейл-арта. Если этот оттенок пришелся вам по душе, но вы предпочитаете более смелый и выразительный маникюр, попробуйте нанести цветочные узоры, которые помогут скрасить самые унылые дни.

Этот спокойный и прохладный цвет прекрасно сочетается с ярко зеленым, розовым, пурпурным. Не стесняйтесь добавлять серебряные мерцающие оттенки, чтобы сделать еще прекраснее ваш нейл-арт.

Простые, но очень милые белые цветочные узоры прекрасно сочетаются с мягкостью и нейтральностью digital lavender. Такой маникюр интересно смотрится, и он поистине универсален: эффектно смотрится на длинных ногтях, очень трогательно и нежно на коротких.

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При желании можно на каждый ноготь нанести мелкие цветочки. Не менее оригинально смотрится цветочный узор на одном ногте. Этот маникюр создает причудливый и довольно мягкий дизайн, который достигается благодаря красивому и успокаивающему лавандовому цвету.

Лавандовый завиток

Лавандовый цвет может быть не единственным в вашем маникюре. Если вы любительница оригинального дизайна ногтей, можете использовать цифровой лавандовый маникюр, сохранив нейтральный цвет. Для особых случаев используйте объемные рисунки на каждый ноготь. Таким образом, вы оживите нейтральный и несколько приглушенный цвет лаванды. Можно дополнить нейл-арт несколькими блестящими камнями.

Русский маникюр

Это особый метод обработки ногтей. Так называемый сухой маникюр, в котором для обработки кутикулы используются электрические пилочки. Они аккуратно и очень бережно удаляет кутикулу, не оставляя шероховатостей и не повреждая кожу.Если вы хотите, чтобы ваши ногти цвета лаванды были гладкими и маникюр сохранился долго, попробуйте этот метод.

Нейтральный оттенок и камни

Несколько блестящих камней могут оригинально украсить цифровой маникюр с лавандовым покрытием при использовании принтера для ногтей. Нанесение их на ногти с нейтральным либо прозрачным покрытием придаст дизайну особую привлекательность.

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Покрытие только кончиков ногтей – еще один интересный способ поэкспериментировать с новым красивым цветом. Такое оформление хорошо смотрится на одном ногте или на нескольких. Только старайтесь не переборщить с дизайном, в противном случае можно получить беспорядочный эффект.

Поиграйте с фиолетовым

Хотя лавандовый маникюр хорошо сочетается со множеством различных цветов, наиболее выразительные сочетания он дает с другими оттенками фиолетового. Если вы любите этот цвет, смело используйте его в нейл-арте.

Покрытие каждого ногтя в разные оттенки фиолетового, а их существует множество, – это отличный способ привлечь внимание. Такую технику маникюра можно использовать самостоятельно, не выходя из дома — нет необходимости ехать в салон, чтобы выполнить какие-то сложные техники нейл-арта. Хотя для особых случаев, когда вы хотите усложнить дизайн, лучше довериться профессионалам.

Сочетайте и смешивайте

Если вы хотите получить эффектный маникюр, но не уверены, что digital lavender сможет привлекать внимание, есть простое решение: один ноготь покрасьте в цвет, отличный от других. Существует немало способов поэкспериментировать с этим типом маникюра: есть много цветов, которые прекрасно сочетаются с лавандовым.

К примеру, блестящий серебристый хорошо сочетается с хромированной отделкой, а бледно-голубой и белый создадут в сочетании с лавандовым, более нежный образ.