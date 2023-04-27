Контуринг с помощью балаяжа: лучшие техники окрашивания, которые сделают выразительнее скулы

Наверняка многие наслышаны о скульптурировании, то есть об изменении формы и даже черт лица с помощью специальных косметических средств. Но знали ли вы, что смоделировать овал лица можно с помощью окрашивания? Данный способ более щадящий, безопасный и легкий в сравнении с тяжелой косметикой. Рассматриваем его особенности и вдохновляемся идеями.

Чем помогает окрашивание

Контуринг лица с помощью окрашивания попуризировали знаменитости. Например, супермодель Хейли Бибер. Осветлив некоторые прядки, она сделала так, чтобы ее скулы были очерчены, кожа лица казалась более подтянутой и в целом черты лица стали более выразительными.

Ее примеру вскоре последовали и другие девушки, в том числе и простые, не селебритиз. Если вы тоже хотите красиво обрамить лицо и скорректировать овал, тогда также можете взять идею окрашивания на вооружение.

Money Piece VS Балаяж

Для обрамления лица используют такие техники окрашивания как Money Piece и балаяж. Разница заключается в том, что в первом случае обрабатываются только пряди возле лица слева и справа. Также допускается окрашивание отдельных локонов в других частях головы. При такой технике хорошо видно, где окрашенные, а где неокрашенные пряди.

Балаяж — это техника, имитирующая поблекшие на солнце естественным образом локоны. В данном случае пряди, обрамляющие лицо, безусловно, выделяются другим цветом, однако в то же время ближе к кончикам сливаются с остальным окрашенными прядями. При такой технике блики создаются не на отдельных прядях, а на всех волосах.

Поэтому, если сравнивать Money Piece с балаяжем, то можно сказать, что второй вариант выглядит более естественно. Здесь не совсем видно, какие локоны подверглись обработке, а какие нет.

Вот, почему при контуринге лица с помощью окрашивания рекомендуется отдавать предпочтение балаяжу.

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Для шатенок

Если у вас каштановые волосы, попробуйте окрасить боковые прядки в медовый цвет. Вы также можете рассмотреть вариант оттенка молочного шоколада. Не забывайте о том, что должен создаваться эффект чуть выблекших волос, поэтому не выбирайте окрашивание в тот цвет, который резко контрастирует с вашим основным цветом волос.

Для брюнеток

Брюнетки могут рассмотреть идею окрашивания в темно-каштановый цвет. Обрамляющие лицо прядки не будут сильно выделяться, зато помогут красиво выделить скулы и сделать черты лица более выразительными.

Для русых

Если у вас русые волосы, тогда вам будет проще всего. Подбирать подходящий оттенок не придется. Достаточно будет приобрести осветляющую краску и осветлить пряди у лица на пару тонов. Результат превзойдет ваши ожидания.

Контуринг балаяжем для женщин старше 50 лет

Можно ли делать контуринг лица с помощью техники балаяж женщинам за 50 лет? Безусловно, да. Эффект виден на всех, независимо от возраста.

Но есть свои нюансы. Дело в том, что волосы с возрастом становятся все более ломкими и тусклыми. Окрашивание — это дополнительный стресс для локонов. Поэтому после обработки они могут выглядеть нездоровыми и слишком пересушенными.

Чтобы этого не произошло, очень внимательно отнеситесь к выбору краски. Она не должна содержать слишком агрессивных ингредиентов в составе. Отдавайте предпочтение щадящей крем-краске, а не мощному осветлителю. Также не забывайте осуществлять своевременный уход за локонами. Обязательно пользуйтесь кондиционерами для волос, делайте маски.