 

Hill – «Скоро увидимся» — Такер Карлсон пообещал, что вернётся и продолжит рассказывать правду

27.04.2023, 17:36, Новости дня
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Впервые после своего увольнения бывший ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал в Тwitter «загадочное» видеообращение. В нём он обвинил обе политические партии США и их спонсоров в сговоре, а также заверил зрителей, что они расстаются с ним ненадолго, пишет The Hill.


AP

Накануне вечером консервативный обозреватель Такер Карлсон опубликовал в Тwitter «загадочное» видеообращение. В нём он сделал первый публичный комментарий после своего увольнения с Fox News, пишет The Hill.

В ролике, длящемся чуть более двух минут, бывший ведущий поделился своими впечатлениями. По его словам, «выйдя из шума на несколько дней», он понял, что в Соединённых Штатах живёт множество «по-настоящему хороших людей».

«Ещё одна вещь, которую замечаешь, когда берёшь небольшой перерыв, — это то, насколько невероятно глупыми являются большинство споров на телевидении, — продолжил Карлсон. — Они совершенно неактуальны. Они ничего не значат. Через пять лет мы даже не вспомним, что они у нас были. Поверьте мне как человеку, который в них участвовал».

«Обе политические партии и их спонсоры достигли консенсуса в отношении того, что им выгодно, и они активно вступают в сговор, чтобы прекратить любые разговоры об этом, — подчеркнул Карлсон в своём обращении. — Когда честные люди говорят правду, спокойно и без смущения, они становятся могущественными. В то же время лжецы, пытавшиеся заставить их замолчать, скукоживаются. Они становятся слабее. Это железный закон Вселенной».

В конце речи журналист пообещал аудитории, которая часто превышала 3 миллионов человек за один вечер, что их расставание будет недолгим. «Мест, где всё ещё можно найти американцев, говорящих правду, осталось не так много, но они есть, и этого достаточно. Пока вы слышите эти слова, существует надежда. Скоро увидимся», — заявил он.

Недавнее решение Fox News сместить Карлсона, который вёл одну из самых популярных передач канала, стало «шокирующим шагом», который продолжает волновать медиа-индустрию и Республиканскую партию. Телекомпания не назвала причин увольнения ведущего, ограничившись благодарностью за вклад, внесённый им в её развитие, напоминает издание.

Между тем в ходе судебного разбирательства между Fox News и производителем машин для голосования Dominion Voting Systems была раскрыта частная переписка Карлсона времён президентских выборов 2020 года. В ней он среди прочего называл одну из начальниц словом на букву «п», а также делал другие «оскорбительные и пренебрежительные комментарии» о руководстве телекомпании, отмечает The Hill.


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