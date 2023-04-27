Скандалы: Пригожин предупредил ВСУ о последствиях переброски резервов в Бахмут под прикрытием визита прессы из США

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предостерег командира одного из подразделений Вооруженных сил Украины Цербера от последствий необдуманного решения по переброски резервов в Бахмут под видом журналистов из США

«Сидим в штабе, приходит информация, что Цербер, командир 57-й бригады ВСУ, везет американских журналистов в Бахмут. Принято решение: приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут. Пресса — это святое», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд» .

При этом Пригожин передал Церберу привет от бойцов штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» и предупредил о последствиях намерений подтянуть резервы вместе с представителями СМИ в Бахмут. «Распетушим», резюмировал Пригожин.

Петр Каменский