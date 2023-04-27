Рупор тоталитарной пропаганды: Несостоявшийся отвод из Артемовска

"Джокер ДНР" опубликовал приказ Залужного зимнего периода, где предусматривался отвод ВСУ из Артемовска до 4 марта 2023 года.

Но в таком виде приказ выполнен не был, потому что в марте было принято решение держать город любой ценой, что обернулось огромными потерями для ВСУ и срывом наступательных планов ВСУ на весну.

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