Рупор тоталитарной пропаганды: Несостоявшийся отвод из Артемовска
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"Джокер ДНР" опубликовал приказ Залужного зимнего периода, где предусматривался отвод ВСУ из Артемовска до 4 марта 2023 года.
Но в таком виде приказ выполнен не был, потому что в марте было принято решение держать город любой ценой, что обернулось огромными потерями для ВСУ и срывом наступательных планов ВСУ на весну.
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Источник: Colonel Cassad
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