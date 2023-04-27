 

Рупор тоталитарной пропаганды: Несостоявшийся отвод из Артемовска

27.04.2023, 17:27, Разное
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"Джокер ДНР" опубликовал приказ Залужного зимнего периода, где предусматривался отвод ВСУ из Артемовска до 4 марта 2023 года.
Но в таком виде приказ выполнен не был, потому что в марте было принято решение держать город любой ценой, что обернулось огромными потерями для ВСУ и срывом наступательных планов ВСУ на весну.

Источник: Colonel Cassad


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