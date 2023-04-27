Умереть понарошку, а замолчать по-настоящему

Как устранить критиков без участия киллера. Рецепт от Рамзана Кадырова.

На прошлой неделе администратор популярного чеченского телеграм-канала «Адат» Ибрагим Янгулбаев неожиданно рассказал на своем YouTube-канале о том, что находящиеся за пределами РФ известные критики чеченской власти — блогеры Хасан Халитов и Тумсо Абдурахманов — получали деньги от Рамзана Кадырова. Эти деньги им якобы передал (перевел в криптовалюте) проживающий в Австрии посредник Кадырова — некто Башир Албогачиев.

Ибрагим Янгулбаев опубликовал голосовые сообщения, которыми Албогачиев обменивался с Халитовым и Абдурахмановым. Как следует из этих сообщений, оба они полагали, что участвуют в обмане Рамзана Кадырова, который якобы заказал и проплатил их убийство. Взять деньги и сымитировать собственную смерть в результате удачного «покушения» — такова была задумка. За имитацию убийства, а также за последующее прекращение своей блогерской деятельности Халитов и Абдурахманов, как это следует из их голосовых сообщений, запросили у Албогачиева и получили от 600 тысяч (Халитов) до 1 миллиона 100 тысяч долларов (Абдурахманов).

Кроме того, Ибрагим Янгулбаев признался, что также получил от посредника Кадырова 50 000 долларов за подтверждение заведомо ложной информации об убийстве Тумсо Абдурахманова.

В ответ на обвинения, высказанные Янгулбаевым, Тумсо Абдурахманов выступил с собственным заявлением, в котором, по сути, обвинил администраторов канала «Адат» в продажности и сотрудничестве с чеченскими властями. При этом факт получения денег от посредника Рамзана Кадырова за инсценировку покушения на самого себя не отрицал.

Из этих публичных выступлений блогеров прямо следует, что в еще недавно относительно монолитном сообществе критиков чеченской власти произошел серьезный раскол, а деньги Рамзана Кадырова эффективно его усугубили, окончательно превратив вчерашних коллег и союзников в злейших врагов.

Кроме того, анализ этих заявлений наводит на мысль, что в реальности никто и не собирался «заказывать» именитых блогеров.

Вместо этого имела место успешная провокация, жертвой которой стали самые влиятельные критики Рамзана Кадырова.

Халитов

Из рассказа Ибрагима Янгулбаева следует, что первым на провокацию поддался проживающий в Турции чеченец Хасан Халитов. Он известен тем, что открыто критиковал Кадырова и его приспешников, а также

с помощью выходцев из чеченской диаспоры выслеживал чеченских силовиков и чиновников в Турции и принуждал их либо уехать из страны, либо публично заклеймить чеченские власти.

Осенью прошлого года Хасан Халитов попал в турецкую миграционную тюрьму. Именно там на него и вышел Башир Албогачиев. Он сказал Халитову, что чеченские власти якобы открыли тендер на его убийство, а «подрядчиками», то есть киллерами, выступили трое жителей Ингушетии. Сам Албогачиев назвался посредником в организации убийства.

Албогачиев предложил Халитову сымитировать свою смерть и таким образом заработать часть денег, которые Кадыров якобы обещал посреднику и киллерам. Это предложение включало два обязательных условия:

Халитов имитирует свою смерть ко дню рождения Кадырова,

Халитов полностью пропадает с публичных радаров, то есть прекращает на неопределенное время свою блогерскую активность.

Как следует из голосовых сообщений самого Халитова, он согласился на это предложение за 600 тысяч долларов. Когда они поступили на его криптосчет, он прямо в тюрьме сымитировал свое отравление и переслал Албогачиеву подтверждающую его «смерть» видеосъемку.

5 октября ассоциация помощи чеченским беженцам в Европе «Вайфонд» распространила в твиттере сообщение о смерти Халитова, а потом опровергла его, но таким образом, что читатели уже не сомневались: с Халитовым что-то случилось.

ЦИТАТАИз сообщения фонда помощи чеченским беженцам

«Поступают тревожные сообщения об убийстве Хасана Халитова, политического блогера, который известен критикой режима Кадырова. Подтвердить информацию пока не удается».

Обновление:

«Сообщается, что Хасан в больнице, он жив».

Сообщение о попытке убийства Халитова подхватили чеченские соцсети, им вторили (или подыгрывали?) кадыровцы, которые в своих аккаунтах публиковали перечеркнутые красной линией фотографии Халитова с подписью «утилизирован». Коллеги Халитова, администрирующие его канал, просили не распространять слухи, но прямо его смерть не опровергали. Супруга Халитова подтвердила немногочисленным СМИ, осветившим эту тему (в отличие от Тумсо Адбурахманова, имя Халитова большинству российских СМИ ни о чем не говорит), что якобы не может связаться с мужем. Самый влиятельный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, как это следует из его же голосовых сообщений, опубликованных ныне Ибрагимом Янгулбаевым, знал о том, что Халитов жив, однако тогда заявил:

«Я пока не могу не подтвердить не опровергнуть тревожные слухи. Давайте просто будем молиться и следить за обновлениями на канале Хасана Халитова, думаю именно там нам сообщат правдивую и достоверную информацию» (орфография и пунктуация оригинала. — Е. М.).

Администраторы телеграм-канала «Адат», считающегося одним из главных источников чеченских новостей, были прекрасно осведомлены о том, что Халитов жив и здоров. Но вместо того чтобы опровергнуть слухи, «Адат» вообще проигнорировал тему якобы удачного покушения на одного из самых ярких критиков Кадырова.

Сам Халитов с 5 октября перестал заниматься какой-либо блогерской деятельностью и критиковать Кадырова.

Невольно возникает вопрос: если столько людей знает о том, что «покушение» на Халитова — розыгрыш, какой шанс, что об этом не узнает Рамзан Кадыров, якобы заказавший блогера?

Наш источник в ФСБ подтвердил, что «чиновнику такого уровня проверить информацию о находящемся в тюрьме в Турции гражданине РФ не составляет никакого труда, в том числе и по линии МИД РФ. Отношения с Турцией на данный момент вполне позволяют это сделать».

К тому же ни турецкие спецслужбы, ни турецкие власти не издали ни звука по поводу «ликвидации» Халитова, хотя обычно либо оперативно пресекают заказные убийства на своей территории, либо болезненно и публично на них реагируют.

Надо сказать, глава Чечни неоднократно сталкивался с попытками мошенников его надуть. Последствия для таких смельчаков бывали очень печальными. В лучшем случае им светила многолетняя игра в прятки, но, как правило, карающая длань Кадырова все равно рано или поздно их настигала.

А вот Башир Албогачиев прятаться от чеченских властей с полученными от инсценировки смерти Халитова миллионами даже и не думал.

Более того! Он решил обмануть Кадырова еще раз и на еще бо́льшие деньги. По крайней мере, именно так он сказал самому популярному чеченскому блогеру — Тумсо Абдурахманову. И тот ему поверил.

«Голос Чечении»

Из заявления самого Тумсо, последовавшего в ответ на разоблачения Ибрагима Янгулбаева, следует, что посредник Кадырова — все тот же Башир Албогачиев — связался с ним осенью прошлого года и сказал, что Кадыров якобы объявил многомилионный «тендер» на убийство влиятельного блогера.

Как и Халитову, Албогачиев предложил Абдурахманову сымитировать покушение на самого себя и прекратить на время (это было необходимо для подтверждения легенды о собственной смерти) свою блогерскую активность. Взамен он обещал выплатить Тумсо часть якобы полученного от Кадырова «киллерского гонорара».

Гарантом того, что Албогачиев действительно заплатит, выступил Хасан Халитов, подтвердив Тумсо в личном разговоре, что Баширу можно доверять.

Как следует из слов самого Абдурахманова, он поверил в то, что чеченские власти якобы заказали и оплатили его убийство. Но я сомневаюсь в искренности Тумсо. Дело в том, что он и его брат уже неоднократно сталкивались с настоящими киллерами, направленными из Чечни. Они всегда обращались к полиции Швеции или Германии, которые обеспечили братьям убежище и защиту. Однако в этот раз Тумсо даже в голову не пришло сдать шведской полиции Башира Албогачиева, проживающего, между прочим, вовсе не в Чечне, а в Австрии!

Полагаю, соблазн больших и легких денег, которые уже перепали Халитову, пересилил обычно хорошо функционирующую логику Абдурахманова, и он согласился на сомнительное предложение снять видео с имитацией нападения на самого себя.

Но сказал, что полностью прекратит свою блогерскую и публичную активность только на полтора месяца. В итоге он не вел свои аккаунты в соцсетях практически три месяца.

Надо сказать, что как раз в это время Тумсо Абдурахманов объявил о создании в Европе политической партии «Голос Чечении», целью которой декларировалась «истинная борьба за независимость Чечни».

Партия Абдурахманова родилась из острого конфликта «старых» и «новых» европейских ичкерийцев. Первых в Европе возглавляет Ахмед Закаев, воевавший в обеих российско-чеченских войнах и входивший в правительство независимой Ичкерии. С 2007 года Ахмед Закаев считается в Европе премьер-министром правительства Ичкерии в изгнании. Уже много лет Рамзан Кадыров называет Ахмеда Закаева своим заклятым политическим врагом, но еще бо́льшим врагом Закаева, видимо, считает новое поколение европейских ичкерийцев, которые очень хотят политического влияния. Собственно, именно с этой целью

Абдурахманов и провозгласил создание собственной политической партии. 4 ноября он помпезно ее презентовал, а потом получил от Албогачиева выгодное предложение и поставил жирный крест на своей же политической инициативе.

В итоге партия «Голос Чечении» не просуществовала даже одного месяца, так как 30 ноября ее создатель перестал выходить на связь, а в социальных сетях стали распространяться слухи о его убийстве.

«Чести нет»

В отличие от Халитова, «смерть» которого не сильно потрясла даже чеченское общество, слухи об убийстве Тумсо Абдурахманова стали шоком для очень многих людей в России. Однако прошло несколько дней — и появились первые публичные сомнения. Что-то было не так.

Во-первых, не последовало никаких официальных подтверждений со стороны шведских властей или полиции, под защитой которой находится Тумсо.

Во-вторых, не было никаких физических доказательств смерти блогера.

В-третьих, молчали родственники Тумсо, даже его брат, который проживает в Германии и руководит там отделением «Вайфонда».

По словам самого Тумсо, он согласился только на то, чтобы снять видео инсценировки покушения на самого себя и отослать его Кадырову, но отказался помогать Албогачиеву с публичным распространением информации, подтверждающей его мнимую смерть, объяснив это так:

«Я готов обманывать Кадырова, но не готов обманывать людей». Логика весьма сомнительная, так как жертвами этого обмана стали как раз подписчики Тумсо, а не Кадыров.

Из-за упорства Абдурахманова операция с его «убийством» оказалась на грани срыва, и тогда Албогачиев обратился за помощью к администраторам телеграм-канала «Адат» — братьям Ибрагиму и Байсангуру Янгулбаевым* (они подтверждают этот факт сами).

Надо отчетливо понимать, что Янгулбаевы, как это следует из их заявления, с самого начала знали, что никакого покушения ни на Абдурахманова, ни на Халитова не было в принципе. А подробности этой аферы (сколько денег получили за инсценировку собственной смерти Халитов и Абдурахманов) Янгулбаевым охотно рассказал сам Албогачиев. И предложил, по сути, поучаствовать в этом обмане — опубликовать пост, подтверждающий смерть Тумсо. Конечно же, не бесплатно.

Надо сказать, что у Албогачиева были основания не сомневаться, что, обратившись с этой просьбой именно к Янгулбаевым, он не встретит отказа.

Осенью прошлого года в телеграме появился чеченский аккаунт, название которого редакция «Новой газеты» по этическим соображениям не считает нужным публиковать. Администраторы этого канала размещают на нем видео с обнаженными чеченскими мужчинами. Совершенно очевидно, что администраторы канала получали компрометирующие съемки непосредственно от сексуальных партнеров этих мужчин (причем партнерами были явно не женщины). Но важнее другое. Компрометирующие видео на этом аккаунте используются для шантажа. И администраторы канала этого вовсе не скрывают.

Для затравки они размещают сначала фото очередной жертвы, затем прямым текстом здесь же, в канале, предлагают ей выкупить свой видеопозор за полмиллиона рублей. Если «герой» очередного разоблачения не реагирует на шантаж, то злоумышленники выкладывают уже и видео, за которое в Чечне вполне можно загреметь в секретную тюрьму, да даже и нарваться на внесудебную казнь.

(Впрочем, надо отдать должное гуманизму Кадырова: пока никто из тех, кого ославили в этом телеграм-канале, еще не был задержан).

Этот аккаунт первыми стали рекламировать на своем канале «Адат» именно братья Янгулбаевы. Нам не известно точно, являются ли они администраторами этого канала, но у нас есть сведения, что они могут влиять на размещение и удаление контента на нем.

Аналогичные подозрения, видимо, есть и у кадыровцев, так как разговоры о том, что шантажом занимаются Янгулбаевы, активно циркулируют в чеченском сообществе. Именно поэтому, я считаю, с просьбой разместить фейк-ньюс о «смерти» Тумсо Абдурахманова кадыровцы обратились именно к братьям Янгулбаевым, полагая, что за более-менее серьезные деньги они сделают что угодно. И в общем оказались правы: после недолгих торгов Янгулбаевы и Албогачиев сговорились на 50 тысячах долларов.

4 декабря на «Адате» появилась фотография Тумсо Абдурахманова со следующим текстом:

ИЗ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА ADAT

«Относительно последних событий по поводу Тумсо Абдурахманова, как трудно не было бы нам признать случившееся, к большому сожалению слухи о его смерти оказались правдивыми.

Мы на протяжении нескольких дней вели и ведем свое внутреннее расследование об убийстве Тумсо. В первое время никак не могли поверить в случившееся, но на данном этапе мы, как пожелал Всевышний Аллах, имеем достаточно информации подтверждающее его гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами.

Наш материал, добытый по воле Аллаха через нашу сеть информаторов из Европы и Чечни, мы не можем публиковать в целях собственной безопасности и ради информаторов.

Тумсо был расстрелян ночью группой лиц и на данный момент выясняются детали убийства.

Мы глубоко опечалены данной новостью и приносим соболезвонания близким Тумсо Абдурахманова, пусть Аллах простит ему его грехи»

(орфография и пунктуация оригинала. — Е. М.).

Именно после этого поста «Адата» новость о смерти Тумсо широко разошлась по российским СМИ.

Но тут есть еще одна маленькая деталь, которая лично меня поражает больше всего.

Учитывая историю Тумсо Абдурахманова и его антикадыровскую деятельность, только сотрудники ЧГТРК «Грозный» могли «гадать» о личности заказчика. У остальных, по идее, не должно было бы возникнуть и тени сомнений в том, кто является единственным выгодополучателем смерти Абдурахманова.

Но нет!

Когда директор ЧГТРК «Грозный», полагаю, шутки ради закинул в соцсети версию о причастности к этому «убийству» Ахмеда Закаева, она с удовольствием была подхвачена чеченскими оппозиционными каналами, а с их подачи — и читателями. Причем особенно ее мусолили именно те чеченские блогеры, кто точно знал, что Адбурахманов живее всех живых.

Боюсь, что и сам Тумсо приложил руку к распространению этих слухов. Дело дошло до того, что не Кадыров, а Закаев (!) вынужден был комментировать абсурдные обвинения и опровергать слухи о смерти Тумсо.

Умерев, нельзя воскреснуть

Тем временем Башир Албогачиев закидывал все новые сети. Так, он предложил еще нескольким чеченским блогерам провернуть аналогичную аферу, то есть умереть понарошку, а замолчать по-настоящему.

Чтобы это сработало, Албогачиеву было необходимо, чтобы Тумсо как можно дольше прикидывался мертвым (то есть не проявлял никакой активности в соцсетях). Тумсо же, как следует из переписки с Албогачиевым, которую опубликовал «Адат», в свою очередь, понял, что на этом можно еще подзаработать,

и стал просить за каждый шаг по пролонгации своего «небытия» все больше денег. В результате вместо первоначально оговоренных полутора месяцев Тумсо притворялся мертвым в два раза дольше.

Тем временем Албогачиев попытался «заинтересовать» живущего в Европе чеченского блогера Ислама Белокиева, который, впрочем, почувствовал подвох. Получили аналогичное предложение и Янгулбаевы, но, как они сами говорят, испугались, потому что Албогачиев настаивал на том, что они должны приехать и инсценировать свою смерть в Украине, иначе Кадыров не поверит. Когда Албогачиев получил отказ от других чеченских блогеров на свое предложение, он пропал со связи и больше никаких денег уже никому не предлагал. Тогда Тумсо Абдурахманов и решил, что пришла пора наконец «воскреснуть».

20 февраля его посыльные из «Вайфонда» связались с «Новой Европа» и сообщили благую весть о том, что «сегодня Тумсо сам вышел с нами на связь… и решил объявить, что он жив».

А 21 февраля уже сам Тумсо разместил видеоролик на своем YouTube-канале, в котором не сказал изумленной публике ни слова о том, где пропадал все это время. Не знаю, как остальные, но лично я почувствовала себя в тот момент форменной идиоткой.

Подробности этой аферы уже не были секретом, так как их начали сливать кадыровцы, но хотелось получить объяснения от самого Тумсо.

Однако вот что удивительно. За более чем полтора месяца с момента своего «явления народу» Тумсо не сказал и не сделал больше ничего стоящего, как будто кто-то действительно убил весь его блогерский талант.

Его посты теперь представляют собой сплошные намеки, недосказанности и недомолвки. Ощущение такое, что Абдурахманов отныне говорит только с одним своим читателем — Рамзаном Кадыровым. Но последнему, судя по всему, глубоко плевать на «воскресшего» блогера.

Зато не плевать подельникам — братьям Янгулбаевым из «Адата». Они прекрасно понимали, что означали загадочные видеоролики со шведскими мусорными контейнерами, которые Тумсо упорно постил на своем YouTube-канале с призывом «расскажи про это место, Кадыров!». Дело в том, что именно на их фоне и было снято видео фейкового покушения, совершенного в то время, когда Абдурахманов якобы выносил мусор. Эту запись Тумсо отправил Албогачиеву для передачи Кадырову.

Янгулбаевы понимали, что Тумсо вот-вот представит собственную версию событий, и «Адат» со своим «некрологом» по «убиенному» Адбурахманову будет выглядеть, мягко говоря, странно. И тогда они решили перехватить инициативу и представить свою версию событий. А заодно и увеличить собственную аудиторию.

В итоге, чтобы обелить себя, Янгулбаевы обвинили Абдурахманова и Халитова в том, что кадыровцы купили их молчание. Тумсо в ответ обвинил администраторов «Адата» в том, что они сливают данные о своих коллегах и информаторах чеченским властям и не брезгуют брать у последних деньги за ложные посты.

Главе Чечни оставалось только сидеть в первом ряду и аплодировать тому, как убедительно его критики на глазах изумленной публики превратились в клоунов.

Собственно, в этой истории позитивен только один факт: может быть, впервые в истории враги Кадырова были нейтрализованы без участия реальных киллеров.

И это не так уж и мало, учитывая, что сегодня нам и без того хватает трупов.

Елена Милашина,

обозреватель

«Новая газета» обращает особое внимание, что правозащитник и исследователь Абубакар Янгулбаев не имеет отношения ни к каналу «Адат», ни к данной ситуации.

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