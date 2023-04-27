“Желейная” обувь снова в тренде: особенности и самые актуальные модели на весну-лето – 2023

«Желейная» обувь существует с восьмидесятых годов. Изначально предназначалась для ношения на пляже, однако постепенно интегрировалась в повседневный гардероб. Преимущества такой обуви: она водонепроницаема, удобна в носке, имеет достаточно долгий срок эксплуатации.

Если раньше дизайн подобных изделий оставлял желать лучшего, то сегодня ассортимент представлен большим выбором моделей. Разбираемся, какие изделия являются актуальными.

Остроносые туфли

Остроносые «желейные» туфли выглядят довольно причудливо. Особенно при ходьбе. У окружающих складывается реальное впечатление, будто на вас нет обуви. Но поскольку сейчас модно эпатировать, то такие туфли имеют место быть в гардеробе. Их можно сочетать с классическими вещами, например с брючными костюмами.

Босоножки на высокой танкетке и каблуках

Если вам хочется создать образ в стиле диско, тогда обязательно обратите внимание на данный вариант. Речь идет о «желейных» босоножках на высокой танкетке и каблуках. Для устойчивости выбирайте изделия с толстым каблуком. Полупрозрачные ремешки с блестками на обуви сделают ваш лук нарядным.

Армейские ботинки

Знали ли вы, что «желейная» обувь может быть в виде армейских ботинок? Сморится это очень стильно и экстравагантно, но не так причудливо, как прозрачные «желейные» туфли. В таких армейских ботинках на шнуровке и на тракторной подошве вам не страшен никакой дождь. Будьте уверены в том, что ноги точно не промокнут.

Лоферы

Симпатично смотрятся «желейные» лоферы на массивной подошве. Изюминка такого изделия — это покрытие с блестками. Благодаря такому декору обувь становится акцентной в образе, поэтому ее точно не стоит закрывать брюками. Отдавайте предпочтение укороченным штанам, чтобы все видели ваши стильные и экстравагантные лоферы.

В восточном стиле

Весьма забавно и в то же время гламурно выглядят «желейные» туфли в восточном стиле. Они остроносые, со сложным узором и причудливым фигурным каблуком. Их лучше всего сочетать с одеждой нейтральных оттенков (без принтов) в стиле минимализм. В противном случае образ получится слишком кричащим.

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Летние сандалии

Сандалии на массивной подошве в моде уже не первый год. Если вы хотите освежить свой лук, сделав его более современным, тогда рассмотрите «желейную» обувь аналогичного дизайна. Поскольку дело идет к лету, а летом уместны яркие цвета в одежде, тогда пополните гардероб яркой обувью. Например, синего, зеленого, желтого, красного и других оттенков.

Шлепанцы

Если «желейная» обувь кажется вам слишком экстравагантной, можете рассмотреть ее имитацию под обычную обувь. Никто и не догадается, что эти шлепанцы сделаны на самом деле не из кожи, а из пластика.

«Рыбацкие» сандалии

Еще одна разновидность летней обуви, которая вошла в моду в прошлом году и которая по-прежнему остается актуальной. Любому образу она придает брутальности, поэтому ее можно сочетать с женственными вещами. Например, с платьями или юбками. Если вы отдаете предпочтение черным «желейным» сандалиям подобного дизайна, тогда можете сочетать их с любимыми джинсами, а также с классическими брюками. Не забывайте о том, что подобную обувь нужно открывать, а не прикрывать штанами.

В стиле барбикор

Барбикор — тренд начала нулевых, который был популяризирован благодаря знаменитостям тех времен. Например, светская львица Пэрис Хилтон зачастую появлялась на публике именно в розовой одежде и в такого же цвета аксессуарах.

Если вам импонирует эстетика барбикора, тогда вы тоже можете создать монохромный лук из розовой одежды разных оттенков: от бледного пастельного до яркого насыщенного. Такой наряд гармонично дополнят «желейные» сандалии или шлепанцы на массивной подошве в тон к одежде.