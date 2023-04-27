Бальзам, два полотенца и танцы: как быстро высушить волосы без фена

Если вы выбрали сушку волос без фена, это означает, что вы заботитесь о своих локонах и хотите, чтобы они всегда выглядели красивыми и здоровыми. Однако далеко не всегда есть время для ждать, пока они просохнут, иногда приходится торопиться (может случиться так, что фена просто нет под рукой), и в этом случае подойдут методы, которые описаны ниже.

Использование бальзама

Если вы знаете, что времени на просушивания нет, или сознательно не хотите травмировать волосы высокими температурами, обязательно используйте бальзам. Помойте голову привычным способом с помощью шампуня, затем возьмите полотенце и слегка промокните локоны. Это необходимо для того, чтобы не оставалось лишней воды, и средство сработало эффективнее.

После нанесите бальзам и подождите несколько минут (в среднем до трех), смойте водой. Секрет состоит в том, что бальзамы и кондиционеры создают на волосах защитную пленку, и волосинки впитывают меньше влаги, благодаря чему просушить волосы у вас получится быстрее, чем без использования средств.

Правильный выбор полотенца

Очень многое зависит от качества полотенца. Ошибочным является представление о том, что махровое лучше впитывает влагу, но это не так. Лучшим из материалов является микрофибра, хлопок и тонкий трикотаж. Всем известное вафельное полотенце станет отличным выбором, как и чистая футболка, которая также ускорит высыхание волос.

Повторное вытирание

Лучше использовать не одно, а два полотенца. Первым промокните волосы и оставьте на голове минут на пять. После снимите и снова хорошо промокните локоны, сменив полотенце. Двойного процесса вытирания иногда достаточно для того, чтобы высушить тонкие и короткие волосы. Если хотите усилить эффект, предварительно разогрейте полотенце. Теплое высушит волосы намного быстрее (нагреть его можно на радиаторе, других отопительных приборах или просто на солнце).

Расчесывание

Расчесывание также помогает ускорить процесс сушки. Стоит только помнить о том, что мокрые волосы очень уязвимы, они могут сильно растянуться, а их структура – повредиться (как мокрые вязаные вещи, которые могут потерять форму). Потому следует использовать гребень из натурального материала с редкими зубьями (отличным выбором станет деревянный или костяной аксессуар).

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Не делайте резких движений, расчесывайте волосы, начиная с кончиков, придерживая их на середине рукой, затем плавно поднимайтесь вверх. Если волосы запутались, лучше их пока не трогать или просто немного «расшевелить», поднимая пальцами рук у корней.

Танцы

Чем больше воздуха, тем быстрее высохнут волосы, поэтому способ высушить их танцуя – один из самых эффективных. Не сидите на месте, а начинайте двигаться. Если волосы длинные, наклоните голову вперед и начинайте интенсивно ею покачивать, поворачивать, танцевать модные танцы. Танцы показаны в любом случае, даже если у вас короткая стрижка. Смысл в том, чтобы двигаться максимально энергично, и лучше это делать на свежем воздухе (например, на балконе). При наличии солнечной погоды вы можете добиться очень быстрого эффекта.

Вместо заключения

Помните о том, что в теплом помещении или на улице при хорошей солнечной погоде у вас есть больше шансов быстро высушить волосы. Многое зависит от структуры волос, поэтому можно экспериментировать с разными средствами и способами. Например, есть позитивные результаты при использовании пенок и сухих шампуней (второй вариант позволит увеличить прикорневой объем, но при нанесении волосы должны быть не мокрыми, а слегка влажными).

Можете использовать вентилятор или кондиционер, который станет хорошим помощником в быстром просушивании. Экспериментируйте и ищите свой эффективный способ, который поможет вам ускорить процедуру сушки.