 

Мать и ребенок сорвались со скалы во время прогулки в горах Краснодарского края

27.04.2023, 16:33, Новости дня
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В Краснодарском крае 16-летний подросток и его мать сорвались со скалы в горах Сочи. Прогулка в горах для семьи из Екатеринбурга закончился эвакуацией на вертолете, сообщает VSE42.RU.

В МЧС позвонил юноша и сообщил, что они с матерью сорвались со скалы. Женщина получила черепно-мозговую травму, а подросток повредил ногу. Об этом пишет Царьград.

Видео с места случившегося оказалось в распоряжении Пятого канала.


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