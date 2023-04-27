Мать и ребенок сорвались со скалы во время прогулки в горах Краснодарского края

В Краснодарском крае 16-летний подросток и его мать сорвались со скалы в горах Сочи. Прогулка в горах для семьи из Екатеринбурга закончился эвакуацией на вертолете, сообщает VSE42.RU.

В МЧС позвонил юноша и сообщил, что они с матерью сорвались со скалы. Женщина получила черепно-мозговую травму, а подросток повредил ногу. Об этом пишет Царьград.

Видео с места случившегося оказалось в распоряжении Пятого канала.