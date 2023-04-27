Против активиста, устроившего в петербургской подворотне перераспределение доходов с фейсбиттингом, завели дело о грабеже

В Санкт-Петербурге государство преследует художника-акциониста, социалистического активиста Ивана Крючкова. Как сообщается в пресс-релизе движения «Левое дело», поступившего в редакцию, «обслуга капиталистического режима» незаконно задержала Крючкова по подозрению в грабеже и разбое.

Инцидент, который малообразованные петербургские полицейские приняли за грабёж, произошёл в одной из подворотен на Невском проспекте 30 марта. Крючков возвращался из бара домой и увидел сильно нетрезвого пожилого мужчину, который был хорошо одет и имел при себе мобильный телефон. Активист понял, что скорее всего этот человек незаконно обогащается, в то время как рабочий класс вынужден тяжело работать и едва сводит концы с концами. Он решил провести акцию прямого действия по перераспределению доходов, для чего разбил бутылку об стену, взял её за горлышко и направился к оппоненту. Свой перфоманс он назвал «Цветы для буржуазии».

В ходе проведения акции нетрезвый пожилой мужчина отобрал у Крючкова её символ, а также дал ему несколько пинков, однако оступился и упал. Пользуясь ситуацией, активист произвёл некоторый фейсбиттинг и перераспределил в пользу рабочих (в своём лице) материальные ценности. В свою очередь потерпевший обратился в полицию, которая начала незаконное преследование безработного художника.

Редакция с тревогой следит за развитием событий и открывает сбор пожертвований в пользу акциониста на странице: https://ryb.ru/category/glavnaya-tema/eksklyuziv

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