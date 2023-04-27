Скандалы: Опять двадцать пять

Почему Wildberries снова раскачивает конфликт, но «закона Бакальчук» так и нет

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries вновь планируют организовать забастовку, сообщает телеграм-канал SHOT. Причина их недовольства всё та же — удержание с них больших сумм за подмену товаров и возврат бракованных вещей. Причём многие счета относились к инцидентам ещё от ноября-декабря прошлого года. Если в ближайшие дни вопрос с маркетплейсом не будет решён, они готовы не только протестовать, но и массово идти в суд.

В самом Wildberries утверждают, что начисления — это якобы результат технического сбоя.

— В начислениях у ряда партнёров по ошибке оказались товары, которые пропали на данных пунктах выдачи более трёх месяцев тому назад. Несмотря на то, что эти партнёры товары нам так и не вернули, по нашим правилам, подобные начисления могут выставляться только за последние 90 дней. Как только мы узнали об ошибке, сразу же отменили их, — открестились представители Wildberries.

Почему Wildberries пошёл на уступки

Напомним, что в последнее время Лайф и телеграм-канал SHOT опубликовали серию расследований о том, как маркетплейс ведёт свои дела, как относится к сотрудникам, партнёрам и клиентам. Для собственников и сотрудников ПВЗ эти публикации стали катализатором: доведённые до отчаяния бесконечными штрафами, в марте они были вынуждены устроить акцию, чтобы обратить внимание властей на свои беды. Они уходили с рабочих мест и на закрытых дверях вешали листовки: «Временно отказываем в обслуживании клиентов. До тех пор, пока не удовлетворят наши требования». И их можно было понять.

«Сломалась камера в ПВЗ — штаф 100 тысяч рублей. Поставили плохую оценку твоему пункту — снизят процент вознаграждения. Если покупатель возвращает бракованную вещь или в посылке оказывается не тот предмет, с владельца ПВЗ удерживают полную стоимость товара!» — заявили тогда участники забастовки.

В итоге из-за возникшего резонанса Wildberries пришлось идти на уступки. Начался массовый возврат удержаний. Был снижен со 100% до 40% штраф за бракованный или подменённый товар.

Непринятый закон Бакальчук

На проблему обратили внимание в Госдуме, но ни во что конкретное это до сих пор не вылилось. Напомним, законотворцы провели несколько встреч с топ-менеджментом Wildberries во второй половине марта. Поначалу темой занимался депутат Дмитрий Гусев, но потом эстафету перехватили его коллеги.

— Специалисты маркетплейса поделились с депутатами своим видением законодательных инициатив по улучшению отрасли интернет-торговли. Были затронуты такие насущные вопросы, как цифровизация взаимодействия государства и бизнеса, регулирование платформенной занятости. Депутаты отметили, что предложения Wildberries заслуживают должного внимания, — говорится в официальном отчёте со ссылкой на депутата Адальби Шхагошева. — После открытого диалога с партнёрами компания уже перезапустила функционал по оспариванию начисленных удержаний — систему внутреннего арбитража. Начисления приостановлены до доработки системы контроля.

С тех пор прошло больше месяца. Очевидно, что система внутреннего арбитража не налажена, а начисления продолжаются.

Ничего не слышно пока и о широко разрекламированном так называемом «Законе Бакальчук», который должен был урегулировать деятельность электронных торговых платформ. Чтение законопроекта, по словам депутата Валерия Гартунга, было запланировало на 23 марта. Но судя по сайту Госдумы, так и не состоялось. Никаких новостей по этому поводу нет. А ведь если бы «Закон Бакальчук» приняли, то маркетплейсы лишились бы права по своему усмотрению блокировать продавцов или списывать их средства в виде штрафов.

Что известно о согласительной комиссии по Wildberries

Минтруд тоже подключился к разрешению конфликта в Wildberries.

— Согласно законодательству, Wildberries не подпадает под категорию платформенной занятости — там традиционные трудовые отношения, поэтому они должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства, — заявил министр труда Антон Котяков.

Котяков говорит, в том числе и о том, что если есть такая необходимость, компания Wildberries обязана создать комиссию по разрешению споров (то же, что и согласительная комиссия. — Прим. Лайфа). По Трудовому кодексу, она образуется из равного числа представителей работников и работодателя.

Согласительная комиссия в Wildberries официально была образована 17 марта, сразу после забастовки. Её сформировали в центральном офисе общественного объединения «Опора России» на встрече топ-менеджмента маркетплейса и представителей партнёрских пунктов выдачи заказов.

— В прошлом году по нашей инициативе было подписано соглашение о сотрудничестве между «Опорой России» и крупнейшими маркетплейсами. Благодаря таким встречам, дискуссиям появляется возможность выходить и с законодательными инициативами, — не скрывал удовлетворение президент «Опоры России» Александр Калинин.

После создания согласительной комиссии она провела лишь одну рабочую встречу. По крайней мере, другой информации на сайте «Опоры России» нет. Лайф задал вопрос их пресс-службе, запланированы ли новые заседания.

— Нет, в ближайшем будущем новых заседаний согласительной комисси не будет, — призналась пресс-скретарь.

Не слышно ничего о том, чтобы в комиссию вошли депутаты или чиновники. Нет сведений о её составе, председателе, графике заседаний.

Зато на сайте и во всех соцсетях «Опоры России» появился откровенно рекламный анонс проекта под названием «Готовимся к путешествию вместе с Wildberries». Общественники и одна из топ-менеджеров маркетплейса уже провели вебинар, где рассказали, о чём речь. Wildberries Travel будет сервисом планирования путешествий по России, объединяющим региональные товары и туристические услуги.

Wildberries пересмотрел штрафы или только делает вид?

Первая новость о результатах работы комиссии непосредственно по проблеме появилась на днях. Wildberries сообщил, что перезапустил механизм списаний за подмены товаров. Данное решение якобы было утверждено той самой согласительной комиссией при «Опоре России». Теперь маркетплейс будет придерживаться «принципа нулевого эффекта», то есть дополнительно поощрять своих сотрудников за отсутствие подмен.

— Обновлён механизм обратной связи для оспаривания подмен товаров и утверждён новый регламент ответов. В случае выявления ошибок в определении виновного в подмене партнёры могут создать обращение в рабочем интерфейсе, выбрав соответствующую тему обращения, — говорится в пресс-релизе маркетплейса. — По рекомендациям согласительной комиссии теперь на создание обращения после начисления за подмену партнёрам даётся 14, а не семь дней, как было раньше. При этом пока тикет не закрыт, списание за подмену товара на период его рассмотрения не будет удерживаться. Все взыскания за подмену товаров в собственных пунктах выдачи заказов будут направляться на премиальные выплаты сотрудникам ПВЗ.

В теории, это очевидные подвижки. В реальности, новые штрафы, уже признанные маркетплейсом ошибочными, посыпались как раз после перезапуска механизма списаний за подмену товаров. К тому же, для владельцев ПВЗ это капля в море. Когда была забастовка, они составили ноту, где было 12 требований.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”