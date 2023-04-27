Рупор тоталитарной пропаганды: Забой украинской ПВО в Херсоне
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Немецкая ЗСУ "Гепард" за секунду до…
Вчера в районе Херсона БПЛА "Ланцет" уничтожили 4 пусковые установки ЗРК С-300 и немецкую ЗСУ "Гепард". Колонну противника вели и подловили на марше, после чего начался забой. Видео должно сегодня быть.
Это помимо уничтоженных за последние пару дней нескольких радаров и ЗРК, включая 1 "Тор М1".
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Источник: Colonel Cassad
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