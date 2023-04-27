 

Рупор тоталитарной пропаганды: Забой украинской ПВО в Херсоне

27.04.2023, 16:15, Разное
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Немецкая ЗСУ "Гепард" за секунду до…

Вчера в районе Херсона БПЛА "Ланцет" уничтожили 4 пусковые установки ЗРК С-300 и немецкую ЗСУ "Гепард". Колонну противника вели и подловили на марше, после чего начался забой. Видео должно сегодня быть.

Это помимо уничтоженных за последние пару дней нескольких радаров и ЗРК, включая 1 "Тор М1".

Источник: Colonel Cassad


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