Других у нас для вас нет

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На выборах в США могут вновь столкнуться Байден и Трамп. Действующий президент официально пояснил о желании переизбраться.

Во вторник, 25 апреля, 46-й президент Джозеф Байден заявил, что будет добиваться своего переизбрания. «Самый плохо скрываемый секрет Вашингтона», как шутили журналисты. Байден давно говорил, что будет переизбираться, но официально объявил об этом ровно через четыре года после того, как он включился в борьбу за пост президента на прошлых выборах, что привело к его победе в 2020-м над Дональдом Трампом.

Ирония судьбы: как свидетельствуют опросы — наиболее вероятным соперником Байдена на предстоящих выборах остается… Трамп, несмотря на открытое против него уголовное дело и несколько расследований, которые могут закончиться новыми судебными процессами. Таким образом, Америку и весь мир ожидает политический «матч-реванш».

Байдену сейчас — 80, он старейший в истории действующий президент Америки. Трамп ненамного моложе — ему 76. Если Байдена переизберут, к моменту завершения второго президентского срока ему будет уже 86.

Выступая на предвыборном митинге в ходе прошлой кампании, Байден назвал себя «мостом» и, кивая на более молодых политиков, стоявших за его спиной, сказал: «Вот будущее нашей партии и страны». Но сегодня понятно, что он стал президентом не только на четырехлетний «переходный период». Более молодые политики, включая вице-президента Камалу Харрис, не стали за годы его первого срока авторитетными лидерами с реальными шансами на победу над Трампом или другим республиканским кандидатом. В трехминутном видеоролике, объявляя о своем желании быть переизбранным, президент сказал: мне нужно закончить работу. И еще: «за демократию надо драться».

Ровно четыре года назад Байден — первый в истории президент из штата Делавэр и второй в истории католик в этой должности — обещал «исцелить душу Америки», покончив с расколом, разделившим нацию на две непримиримые части. Президент признал, что цель еще не достигнута: «Я сказал, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще сражаемся». И еще: «Свобода. Личная свобода имеет основополагающее значение для нас, для американцев. Нет ничего важнее и священнее», — сказал Байден в видеоролике, показывающем хроникальные кадры республиканских экстремистов, штурмовавших Капитолий, пытающихся ограничить доступ к абортам, урезать социальное обеспечение, ограничить право голоса и запретить книги, с которыми они не согласны. В ролик вмонтированы фотографии Трампа, губернатора Флориды Рона ДеСантиса и члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин из Джорджии как наиболее одиозных критиков президента.

«По всей стране экстремисты MAGA (движение сторонников Трампа «Сделаем Америку снова великой». — А. П.) выстраиваются в очередь, чтобы лишить нас фундаментальных свобод… Сейчас не время успокаиваться, — добавил Байден. — Вот почему я баллотируюсь на переизбрание».

Программа его понятна и предсказуема. Отмечу особо защиту права на аборты как отдельный американский феномен, особенно после решения Верховного суда, пересмотревшего федеральный запрет на аборты и передавшего право решать в компетенцию отдельных штатов. Другие важные для избирателя темы, обещанные Байденом, — борьба за запрет штурмового (автоматического) личного оружия, снижение цен на лекарства.

Во внешней политике президент обещает продолжить линию «возврата Америки» в мир (после курса на изоляцию Трампа). Это означает укрепление действующих американских альянсов и поиск новых союзников, лидерство в глобальной коалиции в поддержку Украины.

Общественная поддержка Украины в США в последние месяцы несколько ослабла, и все больше избирателей ставят под сомнение эффективность выделения десятков млрд долларов военной и экономической помощи, поступающих в Киев.

Главная проблема для Байдена — трудности в экономике. И хотя безработица в стране самая низкая за 50 лет — 3%, и инфляция в последние месяцы снизилась до 5%, американский избиратель привычно винит Белый дом в своих экономических трудностях.

Президент идет на переизбрание, хотя меньше половины — только 47% сторонников демократов — хотели бы его участия в выборах. 51% демократов хотят другого кандидата. Прежде всего из-за преклонного возраста. «Посмотрите на меня», — отвечает в таких случаях Байден. Его спотыкания и запинания стали популярными видео, растиражированными прежде всего в странах, недружественных Вашингтону, — России, Китае, Иране и т.д. Во время регулярного медицинского осмотра в феврале личный врач президента Кевин О'Коннор, объявил Байдена «здоровым, энергичным» и «пригодным» для выполнения своих обязанностей в Белом доме.

Надо понимать, что президент в Америке — это не есть «царь и бог», как в авторитарном государстве. Это только глава команды, его серьезно сдерживает заложенная «отцами-основателями Америки» система «сдержек и противовесов», принцип «разделения властей». Хотя титул «лидера свободного мира» остается актуальным, несмотря на все недавние потрясения. Возрастные проблемы не столь критичны, если рядом компетентная команда.

Эксперты-политологи констатируют, что Байден может стать «самым непопулярным президентом, избранным на второй срок».

Но среди демократов нет фигуры, которая могла бы объединить всех сторонников партии, неопределившихся (их называют «независимыми») избирателей, а также часть умеренных сторонников республиканской партии, выступающих против экстремистов из их же консервативного крыла. И если официальным кандидатом от Республиканской партии станет Трамп, именно это объединит Демпартию, даже представителей левого крыла, которые критикуют Байдена за недостаточную радикальность социальных реформ.

И, пожалуй, главный фактор, почему пожилой президент, не хочет «уйти на покой» (последний раз, когда президент решил не переизбираться, это был Линдон Джонсон в 1968 году), это возможность возврата в Белый дом Дональда Трампа.

По данным текущих опросов популярности среди избирателей-республиканцев, Трамп может выиграть выдвижение от своей партии с отрывом от 15 до 35 пунктов. Однако в недавнем общем опросе зарегистрированных избирателей Университета Куиннипиак, опубликованном 29 марта, «рейтинг неодобрения» Байдена составлял 56%, а «рейтинг неодобрения» Трампа еще выше — 58%. Большинство участников этого опроса также заявили, что возможные уголовные обвинения против бывшего президента, в том числе те, которые недавно уже были выдвинуты окружной прокуратурой Манхэттена за предполагаемые «выплаты за молчание» порнозвезде во время избирательного цикла 2016 года, должны лишить его права участвовать в выборах. И в целом большинство избирателей сочли обоих кандидатов «скорее нечестными, чем честными».

Тем не менее

среди избирателей-республиканцев утвердилось мнение, что все потенциальные и реальные обвинения в адрес Трампа — от госизмены до незаконного вывоза секретных бумаг, от прямого вмешательства в выборы в Джорджии до незаконного получения кредитов и ухода от налогов — являются «политически мотивированными», или «охотой на ведьм», как говорит сам Трамп.

Ирония судьбы — в тот день, когда Байден заявил, что будет переизбираться, в окружном суде Манхэттена начался новый судебный процесс против Трампа — по гражданскому иску бывшего обозревателя журнала Elle Джин Кэрролл, утверждающей, что бывший президент изнасиловал ее более двух десятилетий назад. Кэрролл ничего публично не говорила об этом случае, пока в 2019 году не опубликовала мемуары, в которых Трамп обвинялся в сексуальном нападении. Когда отрывки из книги были опубликованы в «Нью-Йорк таймс», Трамп назвал утверждения Кэрролл ложью и сказал, что ни за что не напал бы на нее, потому что она не в «его вкусе».

В иске 79-летняя Кэрролл рассказывает, что однажды вечером в середине 1990-х она посетила роскошный универмаг Bergdorf Goodman, где была постоянным покупателем. Там, говорится в иске, она столкнулась с Трампом. Эти двое встречались, по крайней мере, один раз раньше и «вращались в одних и тех же кругах Нью-Йорка». Трамп сказал, что покупает подарок для своей девушки, и попросил ее «дать совет». Кэрролл говорит, что она сопровождала его в отдел нижнего белья, где, как она утверждает, он «заманил ее в примерочную и изнасиловал».

В прошлом году в Нью-Йорке был принят закон, дающий взрослым жертвам сексуального насилия единовременную возможность подать гражданский иск, даже если срок давности давно истек. Писательница этой возможностью воспользовалась. Гражданский иск не подразумевает, что Трамп может попасть за решетку, бывшему президенту даже не надо присутствовать лично в суде. Но ему грозит крупный денежный штраф, а также серьезная потеря репутации в глазах избирателей, и особенно белых избирательниц — сторонниц республиканцев. Решение — за присяжными, которых судья Льюис Каплан начал опрашивать в день, когда Байден объявил о желании идти на выборы.

Повторное выдвижение Байдена, скорей всего, похоронило мечту многих сторонников Демпартии об участии в выборах-2024 Мишель Обамы — бывшей первой леди Америки.

В этом случае подразумевается, что деятельную помощь ей оказал бы Барак Обама, 44-й президент США, правление которого многие в Америке называют «Камелотом» — по ассоциации с мифическим королем Артуром и рыцарями Круглого стола. По мнению многих американских демократов, это был идеальный президент — с точки зрения интеллекта и прогрессивности взглядов. А его неформальным, но главным советником назвали супругу Мишель. Она остается очень популярной. И хотя, в отличие от другой бывшей первой леди — Хиллари Клинтон, Мишель не была сенатором и госсекретарем, она, как отмечают политологи, не несет «негативной персональной ауры», оттолкнувшей от Клинтон многих избирателей на выборах в 2016-м.

По традиции, серьезные политические фигуры не бросают вызов действующему президенту-однопартийцу, если тот решил переизбираться. Потенциальные кандидаты от Демократической партии, такие как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Иллинойса Джейби Прицкер хранят молчание, однако пара активистов-демократов — писательница Марианна Уильямсон («духовный наставник» популярной телеведущей Опры Уинфри) и Роберт Кеннеди-младший (противник вакцинации) — объявили, что будут бороться с Байденом за номинацию официального кандидата в президенты. Но «это несерьезно», как говорил популярный киноперсонаж Бывалый из фильмов Гайдая.

В мечтах сторонников демократов и республиканцев на выборах президента в 2024-м должны были бы соперничать Мишель Обама и Рон Десантис. Но в реальном мире на сегодня расклад другой: снова Байден‒Трамп.

Из 45 президентов до Байдена только 11 проиграли переизбрание, последним из них был Трамп, а до этого Джордж Буш-старший в 1992 году. В 1980-м Картер проиграл Рейгану. Всего три случая за последние 40 с лишним лет.

Александр Панов,

собкор «Новой газеты» в Вашингтоне

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