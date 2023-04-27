Новое приложение РПЦ сможет отслеживать, как часто верующие посещают храмы

Отечественные IT-специалисты после благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла приступили к созданию мобильного приложения «Моя церковь», доступного исключительно для устройств, использующих операционную систему на базе Android.

В настоящее время готовы интерактивная карта ближайших храмов и церквей и лента новостей, где будут освещаться события жизни прихода и важные городские мероприятия. На приветственном экране приложения доступны православный календарь и поле для ввода суммы пожертвования. В личном кабинете можно сделать электронную запись на таинства крещения и венчания, а также отпевание. Заказать любой молебен или оформить подписку на молебны, например, за здравие близких.

В разработке онлайн-лавка, где можно будет заказать культовые предметы пока лишь самовывозом, но уже ведутся переговоры с сервисами курьерской доставки. Приложение также сможет отслеживать геолокацию в реальном времени и присылать уведомления, если верующий давно не посещал церковь. Как и большинство функций, эта пока работает только в тестовом режиме.

Из-за дефицита квалифицированных кадров, исповедующих православие, от многих функций при разработке приложения пришлось отказаться. В сервисе ближайшее время не будет функции церковного контроля, запрещающей доступ к небогоугодным сайтам, онлайн-покаяния и интеграции с порталом Госуслуги.

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