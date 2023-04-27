Мнение: Зависть, школа и компьютерные игры

Меня подвергли остракизму в Мордхау, выгнали с сервера. Прямо во время боя там можно устроить небольшое голосование, чтобы избавиться от тех, кто много ругается в чате, или от тех, кто нападает забавы ради на своих. Забавное в том, что в чате я молчал, а на своих нападать физически не мог, так как своих не было — это был режим «все против всех». В этом режиме народ бьёт друг друга средневековым оружием, и побеждает тот, кто первым успеет расправиться с тридцатью другими игроками.

Почему же народ проголосовал за моё изгнание? Потому что я хорошо играл и побеждал. Собственно, они даже немного опоздали — начали голосовать, когда у меня было уже 26 фрагов, и закончили уже после того, как я проткнул копьём ещё четверых. На моём экране появилась надпись «Победа!», а через три секунды набрался кворум, и меня выкинули с сервера.

Ощущение для меня не новое — я ещё в школе усвоил, что «выскочек» коллективы не любят. Но на этот раз всё было настолько чисто и наглядно, что я невольно вспомнил Плутарха:

…Так как уже и сограждане из зависти охотно верили разным наветам на Фемистокла, ему приходилось поневоле докучать им в Народном собрании частыми напоминаниями о своих заслугах. «Почему вы устаете, — сказал он недовольным, — по нескольку раз получать добро от одних и тех же людей?»

Он навлек на себя неудовольствие народа также и постройкой храма Артемиды, которую он назвал «Лучшей советницей», намекая этим на то, что он подал городу и всем эллинам самый лучший совет, и к тому же построил этот храм близ своего дома в Мелите, куда теперь палачи бросают тела казненных и куда выносят платья и петли удавившихся и убитых. В храме Лучшей советницы еще в наше время находилась также маленькая статуя Фемистокла; видно, что у него была не только душа, но и наружность героя.

Ввиду всего этого Фемистокла подвергли остракизму, чтобы уничтожить его авторитет и выдающееся положение; так афиняне обыкновенно поступали со всеми, могущество которых они считали тягостным для себя и не совместимым с демократическим равенством. Остракизм был не наказанием, а средством утишить и уменьшить зависть, которая радуется унижению выдающихся людей и, так сказать, дыша враждой к ним, подвергает их этому бесчестью.

Изгнанный из отечества Фемистокл жил в Аргосе…

На историю Фемистокла постоянно ссылаются, так что и конкретно этот фрагмент, и его пересказы я читал в разных местах много раз. Но одно понять отстранённым рассудком: дескать, да, всё ясно, «остракизм был средством утишить зависть, которая радуется унижению выдающихся людей». Совсем другое дело — прочувствовать остракизм на собственной шкуре, ощутить спектр эмоций изгнанника, в котором презрение и жалость к завистникам перемешиваются с самодовольной радостью от безусловного признания народом твоих успехов.

Знаете, кто такие «зубрилы»? Недавно в комментариях возник спор, и многие предположили, будто школьные «зубрилы» — это старательные тупицы, которые соображают медленно, но зато «берут задницей», по-попугайски заучивая непонятные им цифры и факты. Как показывает опыт, всё проще. «Зубрилы» — это те, кто учится лучше остальных. Человек так устроен, что ему неприятно видеть чужие успехи, поэтому он рефлекторно старается их обесценить, доказав самому себе, что проблема не в нём — другие получают пятёрки, так как они пришли к успеху неправильным путём.

В школьной жизни для этого есть, например, термины «зубрила» и «любимчик». В играх типа Мордхау — ровно так же, только термины немного другие.

1. Хороших игроков часто называют словом на букву «з», которое значит примерно то же самое, что и «зубрила». Подразумевается неудачник, который в силу психологических проблем и отсутствия личной жизни проводит в игре по 14 часов в день, добиваясь там ненужного нормальным людям совершенства.

2. ТАкже хороших игроков часто обвиняют в некрасивой игре. В зависимости о того, что именно я делаю с противниками — протыкаю копьём, простреливаю из лука, крушу колотушкой — мне пишут, что вот именно этот способ убийства недостоин порядочного игрока, так как якобы даёт мне несправедливое преимущество. Пожалуй, излишне пояснять, что Мордхау сбалансирована: хороший игрок победит плохого, даже если те поменяются оружием.

3. Наконец, некоторые противники подозревают хороших игроков в прямом жульничестве, предполагая, будто те используют специальные хакерские программы, дабы видеть сквозь стены или точнее целиться. Насколько мне известно, конкретно для Мордхау таких программ не существует, однако обвинителям это не мешает.

Повторюсь, в играх всё настолько наглядно и понятно, что я бы даже предложил включить их в школьную программу, чтобы обучать подростков этой важной стороне нашей жизни. Поленился скрыть свой ранг, прежде чем влезать в кучу малу? Теперь половина врагов будет пытаться атаковать именно тебя, хоть ты и опаснее остальных. Два-три раза подряд удачно рубанул врага мечом? Получи поток обвинений и оскорблений в свой адрес.

А теперь я предлагаю небольшой «челлендж», который меня попросили вчера провести комментаторы. Как полагаете, коллеги, получится ли у нас при обсуждении этого поста обойтись без отсылок к капитализму, марксизму и СССР?