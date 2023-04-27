Фенечки, старомодные топы и ожерелье из ракушек: готовимся к веселому лету с эстетикой «кокосовой девушки»

Пользователи соцсетей, следящие за фешен-блогерами, наверняка заметили, что инфлюенсеры стали все чаще презентовать образы с одеждой с тропическими принтами (привет нулевым), яркими бикини, хендмейд-аксессуарами. Это неспроста, поскольку в следующем сезоне намечается новый тренд под названием «кокосовая девушка». Готовимся к лету, вдохновляясь эстетикой свежей тенденции и эффектными аутфитами.

Цветочные принты

Забавные цветочные принты были на пике популярности в нулевые, и без них сложно представить образы в стиле «кокосовой девушки». Смело пополняйте гардероб вещами с подобным рисунком. Это может быть юбка или платье, а могут быть и летние штаны из легкого дышащего материала. Главное, чтобы принт на изделии был ярких, насыщенных оттенков. Можно подобрать и верх с цветочным принтом. Например, футболку или кроп-топ. При создании луков можете вдохновляться образами знаменитостей, которые были невероятно популярны в нулевых. Например, Пэрис Хилтон или Хилари Дафф.

Топы с завязками на шее

Еще недавно эти изделия считались старомодными. Однако современным фешен-блогерам удалось вновь привлечь внимание к этим вещам. Топы с завязками на шее удобны в носке и являются идеальным вариантом для жаркой летней погоды. Они универсальны, поскольку сочетаются с любым низом, будь то юбка, шорты или джинсы.

Одежда ярких цветов

Лето — то время года, когда нужно позабыть о нейтральных и темных оттенках в одежде. Если вы хотите выдержать эстетику «кокосовой девушки» в образе, тогда создавайте жизнеутверждающие луки. Это предполагает ношение одежды ярких цветов. Пополните гардероб желтыми, красными, зелеными, сиреневыми, голубыми, оранжевыми вещами. Не бойтесь выбирать изделия с принтом, где смешаны сразу несколько ярких оттенков.

Вязаные топы

Вязаный короткий топ — идеальное решение как для создания пляжного лука. Его можно носить прямо поверх купальника во время прогулки по набережной или по пляжу. Отдавайте предпочтение изделию не на пуговицах, а которое завязывается на узел в районе груди.

Неоновые оттенки

Одежда в неоновых оттенках — то, что нужно как для создания лука в эстетике «кокосовой девушки». В данном случае имеет смысл рассмотреть одежду с абстрактным или геометрическим принтом. Также подойдут изделия, выполненные в технике тай-дай, когда после окрашивания на изделии появляются причудливые (иногда и психоделические) узоры. Особенно эффектно смотрятся сарафаны в неоновых оттенках. В такой одежде вы точно не останетесь незамеченной.

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Спортивные комплекты

В последнее время наблюдается особый спрос на комплекты одежды, состоящие из шортов на эластичной резинке и футболок (либо рубашек). Это связано с пропагандой спортивного и активного образа жизни. Девушки отказываются от ношения неудобной и стесняющей движения одежды в пользу комфортной.

Если вы хотите презентовать образ в стиле «кокосовой девушки», тогда отдайте предпочтение подобному комплекту в ярких цветах. Откажитесь от нюда в пользу розового, салатового, фиолетового и других оттенков. Можете рассмотреть пастель.

Старомодные топы

Речь идет о топе с рукавами-крылышками, рюшами и бандо на уровне груди. Он настолько миниатюрный и короткий, что на первый взгляд напоминает верх от купальника. Именно такие изделия носили модницы в самом начале нулевых. Сегодня вы можете сочетать подобные топы с шортами, брюками или юбками с высокой талией.

Топы в пляжном стиле

Если в вашем гардеробе нет яркой одежды, то постарайтесь подобрать изделия нейтральных тонов, но в пляжном стиле. Что-то в декоре должно напоминать о море. Например, это может быть декор в виде ракушек на топе.

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Фенечки и ожерелья из ракушек

Любой образ считается завершенным, если в нем присутствуют те или иные аксессуары. Чтобы выдержать эстетику «кокосовой девушки», откажитесь от гламурных изысканных украшений в пользу изделий хендмейд. Например, это могут быть фенечки. Модницы из девяностых обожали подобные изделия и сами занимались их изготовлением. Выбирайте подобные украшения ярких оттенков, чтобы дополнить самобытный образ.

Еще один хороший вариант в плане использования аксессуаров — это ожерелья из ракушек. Подобные вещи часто можно найти в сувенирных лавках на пляже. В принципе, имеет смысл присмотреться к изделиям, которые продаются в подобных торговых точках, поскольку там много всего, что относится к эстетике «кокосовой девушки», начиная от забавных очков с цветными линзами и заканчивая пляжным полотенцем с пальмами.

Панамы

Панамки — мастхэв текущей весны и предстоящего лета. С этими головными уборами можно создавать легкие, игривые и кокетливые образы. Если хотите сделать данный аксессуар акцентным в своем луке, тогда смело надевайте яркую панамку.

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Соломенные шляпы

«Кокосовая девушка» – это необязательно легкомысленный и чуть инфантильный образ. Вы можете сделать акцент на женственности. Например, с помощью соломенной широкополой шляпы в классическом стиле.

Рубашки в мужском стиле

Летом на пляже не надевайте парео поверх купальника для того, чтобы на минуту зайти в ближайший бар для покупки коктейля. Используйте рубашку оверсайз в мужском стиле. Пусть сложится впечатление, будто вы одолжили вещь у бойфренда.

“Детские” футболки

Эта вещь тоже вернулась из нулевых. Она отчасти напоминает по крою кроп-топ, но не настолько облегает тело. Отдавайте предпочтение ярким детским футболкам либо тем, которые с забавными надписями или рисунками. Сочетайте такой верх с шортами или джинсами с низкой посадкой, если есть желание выдержать эстетику нулевых.