Кепка дальнобойщика и цепи с жемчугом: тенденции и главные тренды аксессуаров для волос на лето-2023

Правильно подобранные аксессуары помогут сделать прическу просто восхитительной, роскошной и яркой. Всего лишь один аксессуар способен превратить волосы как в неряшливый пучок, так и в красивую собранную прическу.

В этом году мы наблюдаем возрождение тенденций 90-х и 2000-х годов. Вот несколько модных и стильных аксессуаров, которые помогают подчеркнуть красоту волос.

Кристаллы

Если хочется добавить своему образу блеск и притягательность, то стоит подумать о том, чтобы добавить свои любимые кристаллы в аксессуары для волос.

Заколки с хрустальными зажимами выглядят действительно восхитительно, ярко и стильно и помогают привнести в образ нотку гламура.

Повязки

В 2023 году повязки являются самым настоящим трендом, заслуживающим внимания.

Такие аксессуары помогают удерживать волосы собранными, когда наносите макияж, выполняете уход за кожей или отправляетесь на тренировку.

Кроме того, повязки выглядят модно и стильно и помогают сделать образ действительно фантастическим. Интересно смотрится повязка в сочетании с распущенными волосами, которые могут быть как прямыми, так и завитыми.

Жемчуг

Это действительно модные, стильные и классическое украшение, которое никого не оставит равнодушным.

Если хочется сделать свой образ более очаровательным, то стоит использовать жемчуг для волос. Он может дополнять шпильки, заколки или же просто украсить волосы жемчужинками, нанизанными на леску. Это позволит добавить образу дополнительный гламур.

Чтобы сделать образ более интересным, стоит прикрепить несколько жемчужин к бровям.

Зажимы-когти

Такие зажимы снова вернулись в моду с 90-х годов. Это отличное решение для каждой модницы.

Несмотря на то что такой аксессуар может показаться несколько громоздким, все же это отличная альтернатива резинкам, когда нужно просто убрать волосы с лица и шеи.

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Разнообразие цветов и рисунков также делает этот аксессуар довольно интересным и забавным. Также такие украшения можно легко подобрать под свой наряд.

Резинка для волос

Если говорить о стиле 90-х годов, резинка для волос снова входит в моду. Сейчас этот аксессуар присутствует в образе практически каждой модницы, носящей длинные волосы.

Отличным решением станут мягкие и пушистые резинки, обернутые тканью. Такие аксессуары можно красиво сочетать с самыми различными нарядами, чтобы выглядеть действительно восхитительно.

Интересно смотрятся атласные резинки. Кроме того, большим их преимуществом является то, что они не повреждают волосы.

Бейсболки

Если хочется спрятать волосы, которые выглядят не слишком чистыми, или же просто у вас не совсем удачная прическа, то отличным решением станет бейсболка.

Это достаточно простой и повседневный аксессуар, который помогает выглядеть модно и стильно, а также полностью скрывает волосы.

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Классические заколки

Это еще один аксессуар, который вернулся к нам из 90-х годов. Классические заколки выглядят достаточно мило и при этом помогают укладывать волосы самыми различными способами.

Это отличное решение для волос совершенно любой текстуры, так как их можно эффектно уложить в стильную и роскошную прическу.

Цепочки

Если хочется добавить в свой образ что-то достаточно необычное, но при этом интересное и эффектное, то цепочки для волос могут стать самым лучшим вариантом.

Замысловатые металлические цепочки можно легко обернуть вокруг косичек, завитков и даже хвостиков, чтобы сделать свой образ более ярким и притягательным.

Банты

Это еще одна модная и популярная тенденция 90-х годов, которая точно заслуживает особого внимания. Большие банты выглядят действительно роскошно, стильно и ярко.

Если хочется добавить немного мягкости рваным джинсам и футболке с полосками или же внести оригинальные штрихи, то бантики идеально впишутся в образ.