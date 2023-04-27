Дни гегемонии доллара сочтены, считает иранское телевидение — Аргентина присоединилась к тренду на отказ от американской валюты

Министр экономики Аргентины Серхио Масса объявил, что с мая страна начнёт проводить торговые сделки с Китаем в юанях вместо долларов, пишет Press TV. Такое решение подтверждает тенденцию по избавлению от долларовой зависимости в международной торговле, что в конечном итоге подорвёт гегемонию доллара как главной резервной валюты.



AP

В среду Аргентина заявила, что будет оплачивать китайский импорт в юанях вместо долларов для сохранения валютных резервов, пишет Press TV.

Как рассказывает издание, в Буэнос-Айресе на встрече с послом Китая Цзоу Сяоли министр экономики Аргентины Серхио Масса заявил, что со следующего месяца страна сможет «оплачивать в юанях импорт на сумму свыше 1 миллиарда долларов». По словам Массы, замена доллара «улучшит перспективы чистых резервов Аргентины», а также «позволит поддерживать уровень экономической активности, объём импорта, торговую динамику между Аргентиной и Китаем и уровень экономического функционирования, которые нужны Аргентине» после продолжительной засухи и последующего за ней неурожая.

Дни гегемонии американского доллара сочтены, предсказывает иранская газета: множество стран переходят на альтернативные валюты для международных транзакций. Позиция доллара как главной мировой резервной валюты пошатнулась, потому что часть государств начала избавляться от долларовой зависимости и укреплять двусторонние отношения. Такая тенденция получила название «дедолларизации».

За прошедшие месяцы об отказе от долларов при международной торговле объявили сразу несколько стран. Отдельные государства Южной Америки и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявили о планах снизить зависимость от американской валюты. Страны группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обдумывают возможность создать единую валюту. На этой неделе Индия и Бангладеш заключили торговое соглашение в собственных валютах — индийских рупиях и бангладешских таках. Таким образом, Бангладеш стал 19-й страной, которая отказалась от доллара. В то же время Индия проявила себя на международной арене как страна, которая повсеместно поддерживает тенденцию на дедолларизацию. В последнее время она увеличила число внешнеторговых сделок в рупиях, пишет Press TV.