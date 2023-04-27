Скандалы: Украина: каждый сам за себя

Договариваясь со «слугами народа», Ринат Ахметов не смог обеспечить финансовую безопасность своего миньона Вадима Новинского

Для Новинского настали тяжёлые времена. И это касается не только Киево-Печерской лавры, над которой «православный олигарх» шефствует. Миньона Ахметова обложило СБУ. Неделю назад контрразведка арестовала активы Новинского на 3,5 миллиарда гривен, и вот – новый арест. На этот раз СБУ арестовало 144 миллиона гривен. Напомним, что Новинский угодил под санкции Совбеза Украины, что переводит его в категорию безответных «терпил». «Довоенное» состояние Новинского исчислялось 2,4 миллиардами долларов.

Как ни старался Ахметов замолвить словечко за Новинского, по всей видимости, это ему не удалось. А времена такие, что впору бы уцелеть самому. Таким образом, по некоторым оценкам, Новинский уже лишился, как минимум, половины своего состояния. А ведь именно Новинский, а не Ахметов, как принято считать, вложился в оборону Мариуполя, предоставляя украинским вооружённым формированиям баснословные деньги на оборудование укрепрайонов на территории производств, принадлежавших Ахметову. По всей видимости, Ахметов смог убедить своего партнёра в том, что финансовые потери будут со временем компенсированы, да не тут-то было. Мариупольские предприятия пришлось списать со счетов. Судачат, что с Новинским кто-то сводит личные счёты – именно этим объясняют слишком старательные действия СБУ в отношении олигарха. В этой связи называют имя главы Совбеза – Алексея Данилова. Косвенно это подтверждает и последний арест активов, на 144 миллиона. Дело в том, что информацию о находящихся в хранилищах АО «Укртрансгаз» 18 миллионах кубометров газа, принадлежащих Новинскому, слил СБУ именно глава Совбеза. Этот газ в итоге и был арестован. Сам арест подтвердил худшие опасения Новинского касательно судьбы всех прочих его счетов и активов, которые окажутся засвеченными. Долгое время миллиардера убеждали, что никто на его имущество не посягает. Новинский получил украинское гражданство от президента Януковича – до этого он был российским гражданином. Скорее всего, повышенное внимание к его персоне Совбеза и СБУ объясняется его поддержкой УПЦ (МП) и категорическим нежеланием поддержать ПЦУ. В свете слухов о готовящейся анафеме Зеленскому – против УПЦ (МП) офис президента ищет и находит нестандартные методы убеждения.

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”