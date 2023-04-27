 

Рупор тоталитарной пропаганды: Аргентина переходит на торговлю в юанях

27.04.2023, 14:55, Разное
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Тектонические процессы в мировой экономике продолжается.
Вслед за Бразилией, Аргентина также объявила о том, что переходит в торговле с Китаем на юани.

Аргентина на фоне проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из Китая в юанях, сообщил министр экономики Серхио Масса. «"Мы активируем своп с Китаем… что нам позволит платить за импорт из этой страны в юанях, заменив тем самым 1 миллиард 40 миллионов долларов в апреле и 790 миллионов долларов, начиная с мая"

https://ria.ru/20230427/yuan-1868006514.html – цинк

В 2022 году Аргентина заявляла, что планирует начать торговлю на сумму до 35 млрд. юаней в год.
Можно ожидать, что еще ряд стран Южной Америки также постепенно перейдут в торговле с Китаем на юани, как и ряд африканских государств. Процессы дедолларизации интенсифицированные начавшей СВО на Украине, обретают планетарные масштабы. Ранее на торговлю в юанях перешл Россия, ОАЭ, Индонезия, Саудовская Аравия, Иран, Бразилия и т.д.
Разумеется, это не покончит с ролью доллара одномоментно, но сейчас уже невооруженным глазом заметны процессы сокращения его удельной доли в мировой экономике. При этом еще более интересным процессом является сокращение https://expert.ru/2023/03/21/kitay-gosdolg-ssha/ вложений Китая в американские долговые обязательства. К началу конфликта вокруг Тайваня Китай постарается минимизировать свою вовлеченность в американский долг.

Источник: Colonel Cassad


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