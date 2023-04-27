Мнение: Юань вытеснил доллар во внешней торговле КНР, Ли Куан Ю против США, Индонезия подключается к БРИКС

1. Важная веха в отказе мира от доллара. Дедолларизация во внешних расчётах Китая перевалила за экватор — событие, которое ещё 15 лет назад посчитали бы до смехотворности невероятным (ссылка):



Доля юаня в трансграничных платежах Китая в марте впервые превысила долю доллара США, пишет Bloomberg.

Сейчас доля юаня 48%. В 2010 году было 0%.

Всё идёт к тому, что в долларах Китай будет торговать только с США и с американскими сателлитами. А возможно, и от них тоже потребует перейти на юани…

2. Финансист Алексей Антонов пишет про менее известные методы, которыми сингапурский лидер Ли Куан Ю привёл свою страну к успеху (ссылка):



Есть кусочек интервью Ли Куан Ю британским журналистам в 1965 году, там всего 4 минуты, рекомендую ознакомиться.

В интервью он рассказывает, как в 1960 году ЦРУ пыталось подкупить сингапурского чиновника. Агента ЦРУ арестовали и стали угрожать, что будут судить. Но, не открытым и честным судом — Ли Куан Ю рассказывает, что потребовал у США взамен на агента выкуп в 100 млн долларов «на развитие экономики». Американцы ответили, что готовы дать только 10 млн «ему и его партии». Он отказался.

По сути дела, Премьер Министр Сингапура взял офицера ЦРУ в заложники.

Видео не фейк, есть стенограмма в официальном архиве правительства Сингапура.

Всё это лишнее напоминание о том, что нужно делать с агентами ЦРУ и с их предложениями, если хочешь сохранить контроль над государством. Украинцам на заметку.

3. Даже не входящие в БРИКС страны уже ориентируются на БРИКС и стараются брать с нас пример (ссылка):

Индонезия начала отказываться от использования доллара США в международных расчетах. Об этом заявил глава Центробанка страны Перри Варджио.

“Индонезия запустила процесс диверсификации используемых при расчетах валют, а именно начала использовать схему LCT (Local currency transation – расчеты в местных валютах при осуществлении международных финансовых и торговых операций – прим. ТАСС), – приводит в четверг вечером его слова портал Detik. – По сути, это означает дедолларизацию, поскольку [эта схема] подразумевает использование не доллара, а других валют [в международной торговле]”.

Как утверждает председатель Банка Индонезии, благодаря этому механизму не нужно создавать новую валюту. Он также подчеркнул, что БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) “делают то же самое”.