 

Мнение: О Кадырове в Москве и в Кремле… Реально и скоро?

27.04.2023, 14:25, Разное
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Глава Чечни Рамзан Кадыров много раз называл себя «пехотинцем Путина». Ну, и «проектом» тоже.

Что это за проект такой? Специальный, как и всё сегодня.

А вообще, как утверждает народная мудрость, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И это может сейчас показаться невероятным, немыслимым, но…

Есть объективная #статистика, с которой не поспоришь. Вот что она говорит и показывает.

«В 2011 году численность посетивших праздничные намазы в Москве по случаю Ураза-байрам была 90 тысяч человек. В 2014 и 2015 годах – уже 160 тыс., в 2016 году – 214 тыс. человек, в 2017 году — 250 тыс., в 2019 году — 275 тыс., в 2023 году – 400 тыс. мусульман». За 12 лет — почти пятикратный рост.

И чисто для сравнения. Пасхальное богослужение в Москве в 2023 году посетили 600 тыс. человек (А в 2016-м — 660 тыс.). Православных — минус 10% за семь лет, последователей Ислама — плюс 86% за тот же срок (почти вдвое больше). И вообще-то в российской столице к мусульманам себя относит уже каждый четвёртый. И это без учёта нелегальных мигрантов.

Тренд, похоже, понятен и без лишних слов.

Сейчас вот, в связи с СВО, некоторое количество русских «релоцируется» либо за рубеж, либо под землю, ещё некоторое количество гостей из южных республик вольются в ряды россиян, и…

А кто в России главный защитник Ислама?

То-то.

Так говорите, Рамзан #Кадыров в Кремле на 6 или 12 лет — немыслимое?

Или уже вполне вероятное?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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