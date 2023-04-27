Разнообразие тематик онлайн слотов

Слоты – это один из самых популярных видов азартных онлайн-игр, который привлекает миллионы гэмблеров по всему миру. Все барабанные игры работают по единому алгоритму – получение выплат за комбинации из одинаковых символов по линиям. Слоты отличаются некоторыми техническими параметрами и тематикой оформления игрового поля. В современных барабанных играх Betwinner можно встретить темы фруктов, драгоценных камней, космических приключений, вампиров и много других.

Специальные символы и функции

Одним из наиболее распространенных спецсимволов в игровых слотах является Wild. Этот символ может заменить любой другой игровой знак на барабанах, чтобы создать выигрышную комбинацию. Некоторые слоты могут иметь несколько различных типов Вайлдов, каждый со своими уникальными возможностями (например, расширение на всю диагональ).

Символ Scatter также часто встречается в игровых автоматах. Обычно, для того чтобы активировать бонусную игру или бесплатные вращения, нужно получить определенное количество Скаттеров на барабанах. Это может предоставить игрокам дополнительные шансы на выигрыш.

Многие автоматы Бетвиннер имеют дополнительные функции, такие как «Gamble» или «Double Up». Эти опции позволяют удвоить свои выигрыши, угадав цвет или масть карты. Функция также влечет за собой риск потери выплаты при игре в казино на деньги.

В некоторых слотах есть фриспины или игра на выбор, которые запускаются при выпадении на барабанах определенного количества символов Бонус. Бесплатные спины играются по ставке, с которой были запущены. В играх на выбор геймер указывает на определенный предмет – за ним могут скрываться призы или возврат к основному раунду.

Известные тематические слоты и их разработчики

Одна из самых популярных тематик онлайн-слотов в Betwinner – это фрукты. Многие провайдеры создают игровые автоматы с различными фруктами, такими как яблоки, вишни, апельсины и прочие. При оформлении игрового поля часто используются яркие и сочные цвета, а также звуковые эффекты. Примерами таких популярных слотов могут служить Фруктовый Коктейль от Игрософт, Компот от Новоматик.

Вторая по популярности среди тематик игровых аппаратов – Дневний Египет. Большинству гэмблеров знаком слот Книга Ра от Novomatic, Cleopatra от компании IGT. На барабанах вращаются такие символы, как скарабеи, фараоны, пирамиды,

египетские божества.

Dead Or Alive от NetEnt – пример слота на популярную тему Дикого Запада. Символами автоматов являются: шерифы, пистолеты и бутылки виски. В слоте предусмотрены уникальные бонусные раунды, которые помогают игрокам выигрывать больше.

Еще одной популярной тематикой барабанных игр является приключения в космосе. Оформление слотов может быть выполнено на основе известных фильмов, например, «Звездные войны», «Звездный путь» или «Чужой». Примером автомата на тему космических приключений является Starburst от NetEnt.