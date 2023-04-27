В онлайн-университетах появится новая профессия – ChatGPT-программист

Российские онлайн-университеты запустили новую программу обучения для всех желающих научиться программировать в кратчайшие сроки.

Выпускникам курсов обещают научить их создавать программы с помощью ChatGPT-бота всего в несколько кликов.

В онлайн-университете Dickbox утверждают, что благодаря современным технологиям нет никакого смысла просиживать 5 лет в институте. Образовательная организация обещает подготовить программиста за неделю и трудоустроить его в крупнейшие мировые компании.

– В связи с развитием искусственного интеллекта отпала всякая необходимость изучать математику, алгоритмы и этот занудный HTML, – говорит представитель компании. Chat-GPT способен самостоятельно писать новые программы. Главное правильно для него сформулировать вопрос, чему мы и учим наших студентов.

На смену зерокодерам, которые уже постепенно уходят в прошлое, появляются ноукодеры. В скором времени они станут очень востребованными в Microsoft, Google, Amazon и других корпорациях. Почти все онлайн-университеты предлагают гибкие условия оплаты или комфортный микрокредит под 35% годовых. Каждый выпускник получит диплом о профессиональной переподготовке. Для поступления потребуется аттестат об окончании начальной школы и положительный IQ-тест с результатом не более 68 баллов.

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