Спортивный стиль спасет положение: как носить укороченный топ, если у вас короткий торс

Укороченные кофты — вернувшийся к нам из нулевых тренд. Вот только некоторые модницы опасаются подобных изделий, боясь создать диспропорции. Действительно, при наличии короткого торса кроп-топ может испортить общий внешний вид. Как носить такие трендовые изделия, чтобы презентовать органичные луки? Рассматриваем несколько идей на вооружение.

В спортивном стиле

Спортивный стиль точно спасет положение. Просто наденьте короткую кофту со своими любимыми спортивными штанами на эластичной резинке на талии. Можете сделать внизу отвороты на штанинах. Дополните образ кроссовками или кедами. В принципе в таком наряде можете отправляться в тренажерный зал.

Можете использовать в качестве верха спортивный лиф на бретелях. Он прекрасно впишется в концепцию спортивного лука.

При желании спортивные штаны можно заменить шортами: тоже в спортивном стиле. Сейчас такие изделия в моде. Они не облегают фигуру, не стесняют движений, за что их так любят девушки, предпочитающие вести активный образ жизни.

С джинсами или юбками с высокой посадкой

Не бойтесь носить укороченные топы вместе с джинсами или юбками. Только постарайтесь придерживаться правила о том, что низ должен быть с высокой посадкой. При этом топ пускай облегает тело (как минимум ребра, а в зоне декольте могут быть объемные рюши, воланы, оборки и т. д.).

Еще один совет: создавайте больше вертикальный линий. Они помогают вытянуть силуэт. Например, это могут быть футболки с V-образным вырезом. Хорошо будут смотреться топы, которые завязываются на узел на уровне груди спереди. Шея обнажается, и благодаря этому визуально вытягивается верхняя часть тела.

Вы также можете рассмотреть топы с высокой горловиной, но с вертикальным продольным разрезом в районе декольте.

Укороченная футболка поло

Также имеет смысл присмотреться к укороченным кофтам не то, чтобы оверсайз, но тем, которые не прилегают к телу. Напротив, между тканью и кожей остается зазор в пару-тройку сантиметров. Допустим, это может быть футболка поло из плотной ткани, чтобы изделие держало форму. Вещь с эффектом оверсайз позволит отвлечь внимание от короткого торса. В данном случае можно выбирать в качестве низа джинсы не с высокой, а со средней посадкой.

Отдавайте предпочтение укороченным брюкам, что не создавать иллюзию бесконечных ног и тем самым не создавать диспропорции. Из обуви отдавайте предпочтение изделиям на низком ходу с округлым либо квадратным носком. А вот от остроносых туфель или босоножек лучше отказаться.