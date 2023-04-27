Трендовые вещи уже висят в вашем шкафу: как сочетать сандалии с юбками разной длины этим летом

Весной и летом сандалии и юбки являются самыми популярными предметами одежды, поскольку они гармонично сочетаются между собой и отличаются практичностью. Есть много оригинальных способов стилизовать разные фасоны и модели, и об этих способах пойдет речь в данной статье.

Массивные сандалии и макси-юбка

Очень стильное и оригинальное сочетание, которое однозначно является выигрышным. Можно выбрать макси-юбку приталенного силуэта или расклешенный вариант, сандалии также могут иметь разную высоту подошвы, кроме плоской. Такой наряд будет смотреться очень привлекательно, поскольку подчеркнет стройность вашей фигуры и зрительно увеличит рост.

Юбка миди беж или хаки с босоножками на платформе с ремешками

Очень нежный и женственный образ, который вы можете использовать в качестве деловой, повседневной и нарядной одежды. Если вы предпочитаете минималистичный стиль, юбка средней длины ниже колена цвета хаки или оттенков бежевого с босоножками на платформе с черно-коричневыми ремешками станут идеальным сочетанием.

Атласная юбка с оригинальными сандалиями

У вас есть прекрасная возможность совместить в одном наряде несколько тенденций моды. Речь идет о материале для юбки, который сегодня находится на пике популярности (сатин), а также о кокетливых и игривых сандалиях с пушистым мехом, часто используемым для тапочек. Отдайте предпочтение голубому цвету или выберите другой яркий оттенок (яркость здесь будет уместной). Используйте вместо одной юбки комплект из верха и низа, и вы будете непревзойденными в своем выборе.

Макси с принтом и сандалиями

Очень стильно смотрится юбка в пол с оригинальным принтом. Выберите органичное сочетание цветов, отдайте предпочтение одному из оттенков в выборе обуви. Образ сразу станет креативным, эффектным и целостным.

Белые сандалии с ремешками с вязаной мини-юбкой

Отличное решение, которое соединит тренды разных годов, чем сможет понравиться представителям поколений Z, Х и миллениалов. Наденьте юбку (можно в комплекте с верхом) из пряжи кремового цвета и босоножки, которые были на пике в 2000 году. Образ станет оригинальным и не перегруженным, что добавит ему женственности и неординарности.

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Юбка со складками и текстурированные сандалии

Сегодня складки снова в тренде, поэтому вы можете использовать гофрированные или плиссированные юбки средней или короткой длины. Отлично смотрится и юбка с одной или двумя складками, тем более если ее дополняют плетеные сандалии. В этом луке сочетаются красота и простота, нежность и эффектность, топ выберите по своему усмотрению.

Юбка миди в винтажном стиле и сандалии на грубой подошве

Стильный монохромный комплект, в котором сандалии выступают в роли акцента. Он выигрывает тем, что сочетаются разные текстуры материалов, стили также перемешиваются по вашему желанию. В наряде присутствует атлас и трикотажный пушистый верх, кожаные (или из кожзама) сандалии. Все предметы одежды органичные, дополняющие друг друга, что делает образ целостным.

Монохромный образ с макси-юбкой и сандалиями на высокой подошве

Очень стильный и элегантный образ, который однозначно выглядит нарядно. Наденьте макси-юбку и сандалии на высокой платформе или утолщенной подошве. Секрет элегантности заключается именно в высоте. То есть комплект должен быть в одном цвете, юбка – максимально длинной, а сандалии – высокими. Визуально увеличится рост, станет стройнее фигура, комплект станет нарядным и эффектным.

Связанная крючком юбка и сетчатые сандалии

Если вам импонирует стиль бохо, и вы любите одеваться в оригинальные вещи, остановите свой выбор на этом комплекте. Связанная крючком ажурной вязкой юбка макси или платье и такие же текстурированные босоножки будут сочетаться максимально гармонично.