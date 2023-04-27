 

Москва и Индия стали партнерами в сфере бизнес-туризма

27.04.2023, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С 21 по 25 представители столичной сферы гостеприимства посетили крупнейшие города Индии в рамках бизнес-миссии. В ходе визита в Мумбаи, Ахмадабад и Калькутту гости из Москвы встретились с потенциальными партнерами и представила им возможности для делового туризма.

С потенциалом туристической сферы российской столицы ознакомились более 160 индийских туроператоров. По итогам бизнес-миссии был заключен договор с ассоциацией MICE-агентов Индии. Сфера
MICE связана с подготовкой и проведением корпоративных мероприятий.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина раскрыла детали договора. По ее словам, в рамках подписанного соглашения туристические операторы из Индии пройдут обучение в Москве, после чего станут
амбассадорами
российской столицы в своей стране.

Кроме того, планируется наладить обмен аналитической информацией для оценки деловых туристических потоков. Решением данных вопросов в ходе визита в Индию занимались представители городского комитета по туризму, а также столичные туроператоры и организаторы корпоративных мероприятий.

“Индия — один из значимых партнеров Москвы в сфере гостеприимства, и мы заинтересованы в развитии наших отношений. Участники бизнес-миссии провели 1,3 тысячи переговоров и были тепло встречены зарубежными коллегами. Соглашение укрепит сотрудничество и поспособствует увеличению турпотока из этой страны”, — подчеркнула Наталья Сергунина.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02.21 / Люксембург заявил об опасности коллапса системы здравоохранения

09.05.21 / Археологи получили новую информацию о населении древней Камбоджи

12.06.22 / Украинские войска обстреляли Еленовку из «Града»

07.09.22 / ВОЗ: В сентябре от COVID-19 каждые 44 секунды в мире умирал человек

14.07.21 / Libération – услышав об обязательной прививке и пропусках, французы бросились на поиск подделок

30.08.20 / В Минске заметили людей с российскими и георгиевскими флагами

19.07.20 / “Выбрали свободу и достоинство”. В МИД Украины оценили отказ команды КВН из Минска выступать в оккупированном Крыму

28.07.20 / Московская биржа открылась ростом

15.05.22 / Захарова оценила номер Украины на «Евровидении»

16.07.20 / Хакеры взломали аккаунты Гейтса, Маска, Безоса и Apple, призывая переводить им биткойны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика