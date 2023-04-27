 

В подмосковной Коломне рухнула стена районной больницы

27.04.2023, 14:00, Новости дня
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В Подмосковье обрушилась крыша здания бывшего хирургического корпуса районной больницы в Коломне. Как отмечает телеканал 360, объект признан аварийным, с 2022 года в здании проводился капитальный ремонт. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным “Вестей Подмосковья”, обрушение не создало сильных проблем, так как перед ремонтом здание отключили от систем жизнеобеспечения. На месте работают специалисты, причины обрушения уточняются.


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