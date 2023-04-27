Скандалы: «Деньги отмывали налогами»

Как элитная недвижимость Вексельберга подвела под суд нью-йоркского адвоката

Нью-йоркский юрист признался в суде, что незаконно помогал управлять шестью элитными объектами российскому олигарху Виктору Вексельбергу, находящемуся под санкциями, пишет Bloomberg. Вчера адвокат Роберт Уайз признал себя виновным по одному пункту обвинения о сговоре с целью совершения международного отмывания денег. Заседание вел окружной судья США Мэри Кей Вискосил, дело слушалось в рамках соглашения с прокуратурой о признании вины.

Уайз признался, что способствовал уплате 3,8 миллиона долларов налогов и страховых взносов за дома в Нью-Йорке и других местах в пользу Вексельберга.

Уайза нанял для управления имуществом Виктор Воронченко, друг детства Вексельберга. В феврале Воронченко было предъявлено обвинение в участии в схеме выплаты более 4 миллионов долларов за содержание четырех объектов недвижимости олигарха и попытке продать два из них. Позже в том же месяце США приступили к захвату шести роскошных объектов недвижимости в Нью-Йорке и Флориде стоимостью 75 миллионов долларов, связанных с Вексельбергом.

Недвижимость, подлежащая конфискации, включает дом на Duck Pond Lane, 19 — с девятью спальнями и 11 ванными комнатами в Саутгемптоне, Лонг-Айленд. Вот как он выглядит, согласно порталу www.realtor.com.















И апартаменты в небоскребе на Манхэттене площадью более 1000 квадратных метров с четырьмя спальнями по адресу 515 Park Avenue, который в последний раз оценивался в 14,6 миллиона долларов. Фото www.compass.com.







Уайз рассказал судье, что начал работать с недвижимостью для Воронченко в 2005 или 2006 году, а в 2008 году начал представлять компанию Medallion, которая фактически принадлежала Вексельбергу, оплачивая счета, включая налоги на имущество, техническое обслуживание и ремонт. Он сказал, что продолжал производить платежи от имени организации вплоть до 2022 года, даже после того, как узнал, что Вексельберг попал под санкции в 2018 году.

Уайз не был точно уверен, являлся ли Вексельберг по-прежнему бенефициаром недвижимости, но решил не поднимать этот вопрос. «Я понимаю, что, продолжив платить налоги за эти объекты, несмотря на высокую вероятность их принадлежности Вексельбергу, я молчаливо соглашался использовать зарубежные средства для нарушения санкций США», — пояснил Уайз.

Оперативная группа KleptoCapture Министерства юстиции США использует ряд новых и секретных тактик для выявления и судебного преследования компаний и отдельных лиц, скрывающих активы богатых россиян, находящихся под санкциями. Глава целевой группы сказал, что они ищут новые способы ограничить уклонение от санкций, сосредоточив внимание на зарубежных инвестиционных консультантах, хедж-фондах, юридических фирмах и компаниях по управлению инвестициями, которые ранее могли избегать проверки.

Ранее в этом месяце США и Великобритания объявили о санкциях против ключевых советников российских миллиардеров Романа Абрамовича и Алишера Усманова, обвиняемых в сокрытии активов.

Несмотря на то, что Уайзу грозило до пяти лет тюремного заключения (если его признают виновным в суде) он согласился с федеральными правилами, согласно которым он должен отбыть за решеткой от 46 до 57 месяцев. Приговор ему должны вынести 6 ноября.

Дело США против Воронченко, 23-cr-73, рассматривает окружной суд США, Южный округ Нью-Йорка.

Перевод Станислава Прыгунова, специально для «БВ»

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”