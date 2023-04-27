 

Мнение: Судьба президента США

27.04.2023, 13:30, Разное
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Почитал Вячеслава Володина, трудоустроенного председателем Госдумы, и понял, что если бы США были подлинно демократическим государством с независимым правосудием, с кристально честными прокурорами и полицейским, с бескомпромиссными спецслужбами, президент США Джо Байден уже давно привыкал бы к тюремным нарам и баланде.

Володин раскрыл целую серию преступлений Бадена.

Вот список злодеяний президента США:


отсюда

Очевидно, что самое чудовищное преступление Байдена по версии Володина, которое вполне тянет на электрический стул, – это «геноцид мирных жителей Украины и Российской Федерации, развязывание войны на Украине».

Володин прав? В ответ на мирную гуманитарную военную спецоперацию России по освобождению многострадального народа Украины от гнета нацистов и бандеровцев, США коварно развязали «геноцид мирных жителей России и Украины» и войну на Украине?

Фотография Вячеслава Володина отсюда
Фотография президента США Джо Байдена отсюда

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Источник: Ирек Муртазин


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