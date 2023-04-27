Балетная эстетика – новый тренд в мире маникюра: какой вариант выбрать для нежного весеннего образа

Тренд балеткор уверенно набирает обороты популярности. Все чаще модницы презентуют образы с пышными юбками из фатина и тюля, с балетками (а иногда и обувью, напоминающую настоящие пуанты). Если вам тоже импонирует балеткор, тогда обязательно дополните свой лук соответствующим маникюром. Рассматриваем самые удачные идеи подобного дизайна.

Белоснежный со стразами

Элегантно и стильно смотрится белоснежный маникюр с декором в виде страз. Почему-то сразу вспоминается балет «Лебединое озеро».

Чтобы не переборщить с декором, не используйте много страз. Украсьте ими основание ногтя, а кончики оставляйте нетронутыми. Подобным образом можете оформить не все ногти, а только один или два.

Нюдовый

Если вам нужен неброский маникюр для работы и офиса, но в то же время вы хотите добавить нотку элегантности и утонченности, тогда обратите внимание на эту идею. Суть заключается в том, чтобы сделать покрытие нюдовым лаком (можно чуть с розовинкой), а затем украсить ногти у основания небольшим количеством желтых и серебристых блесток. Не забудьте нанести закрепляющий лак, чтобы маникюр дольше сохранял первозданный вид.

В виде пуантов

Если вам нравятся рисунки на ногтях, тогда данная идея точно придется по душе. Воспроизвести изображение пуантов на ногтях совсем не сложно. Для этого сделайте классический френч с окантовкой на кончиках. Затем на основной части ногтя нарисуйте узор в виде «Х». Можете подобным образом оформить пару ногтей, а на остальных пусть будет обычный френч.

Еще один вариант оформления — это нарисовать на ногтях ленточки от пуантов. Выберите пастельный неброский оттенок.

Например, бледно-зеленый или бледно-розовый. Можете дополнительно украсить ногти стразами.

Хромированный розовый

В этом году в моду уверенно вошел хромированный маникюр. Это дизайн с имитацией металла, с соответствующим блеском. Для создания такого маникюра используйте лак для ногтей с зеркальным эффектом. Перед нанесением обязательно отшлифуйте ногти пилочкой. Чтобы выдержать эстетику балеткора, отдайте предпочтение перламутровому розовому оттенку.

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Обратный френч

Его отличие от классического заключается в том, что окантовку нужно делать не на кончиках, а у основания ногтя. Можете выбрать лак с блестками более насыщенного цвета, чем основа. Например, розовый хорошо смотрится с бордовым. Как вариант – можно чередовать окантовку у основания с окантовкой у кончика ногтя.

С объемными деталями

Балетная эстетика в чем-то схожа с барбикором. Здесь тоже наблюдаются и бантики, и сердечки. Сделайте объемный маникюр с подобными деталями и наслаждайтесь результатом.

Только не перебарщивайте с лепниной и стразами. Помните, что лучше меньше, чем больше.

С бабочками

Изысканно и нежно смотрится маникюр в пастельно-сиреневом оттенке. Если вам импонирует минималистичный дизайн, тогда покройте ногти однотонным лаком такого цвета. Затем тонкой кисточкой, лаком более насыщенного фиолетового цвета нарисуйте закругленную полосочку так, как бы вы делали френч, но кончик ногтя не закрашивайте. Прямо посередине проведенной линии прикрепите наклейку или стразу в виде бабочки.