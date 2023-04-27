 

Польша начнёт эксплуатацию электронного заграждения на российской границе, не дожидаясь полной готовности

27.04.2023, 12:39, Новости дня
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Работы по возведению электронного заграждения на границе Польши с Калининградской областью идут полным ходом — ежедневно и сразу в нескольких местах. Первые участки начнут работать уже через два месяца, а полный ввод в эксплуатацию ожидается осенью, пишет TVP.


АР

На прошлой неделе глава МВД и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил о начале работ по строительству электронного заграждения, то есть системы камер и датчиков движения на границе с Калининградской областью. Хотя его полный ввод в эксплуатацию назначен на осень этого года, первые участки начнут работать уже примерно через два месяца, пишет TVP.

По словам подрядчика, работы на польско-российской границе проходят в соответствии с графиком. «Сейчас мы ставим столбы для камер и строим линейную часть — оптические волокна, кабели питания. Вскоре будем сооружать технологические контейнеры», — рассказал он. По его словам, работы ведутся на ежедневной основе параллельно на нескольких участках. В них принимает участие десятки человек.

Заграждение на границе с Россией будет разделено на 12 функциональных отрезков. На них будет установлено около 2 тыс. столбов для камер, 3 тыс.  видеокамер и 700 км кабелей питания, передачи и обнаружения.

Более того, TVP сообщает, что кроме работ на самой границе, в штабе Варминьско-Мазурской пограничной службы в городе Кентшин возводится Центр надзора, куда будут поступать сигналы с камер и датчиков. Через два-три месяца он также будет готов. 


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