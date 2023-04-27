Скандалы: «Шанель» на шинель

Люксовые товары сменили их качественные подделки

Рынок одежды и обуви наводнили подделки известных западных брендов, переставших поставлять в РФ свою продукцию. Ситуация осложняется ещё и тем, что продавцы контрафакта делают всё, чтобы выдать свой товар за оригинал. При этом неспециалисту определить качественную подделку зачастую почти невозможно.

Если в эпоху пресловутых «клетчатых сумок» и «челноков» никто и не пытался выдавать поддельный Abibas за настоящий Adidas, то сегодня ситуация принципиально иная. Судя по всему, технологии на китайских фабриках за последние годы шагнули далеко вперёд, так что поставщики из Поднебесной готовы поставить вам и сумки Gucci, и одежду Massimo Dutti, и бижутерию от Tiffani с полным пакетом «документов» в «оригинальной» фирменной упаковке и действительно качественном исполнении.

Появился даже новый вид бизнеса. Те, кому удалось наладить связи с китайскими производителями качественных подделок, без смущения выдают себя за байеров официальных бредов, говоря, что им, дескать, удалось найти некие секретные ходы в подвалы Chanel и Gucci.

«На «Алиэкспрессе» нашла магазин, продающий реплики премиум-качества» – так себя отрекомендовал продавец сумок якобы от Marc Jacobs, – рассказывает один из fashion-блогеров в Telegram. – Теперь у нас в Краснодаре на одного «байера» стало больше. Девочка закупается у этих же продавцов, умножает цену на два и льёт в уши про «связи с менеджерами брендов». Будьте бдительны».

Рост объёмов контрафактной продукции констатируют и официально: по данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году было выявлено 8,2 млн единиц контрафакта, тогда как годом ранее таможенное оформление пытались пройти 7,2 млн единиц подобной продукции.

При этом очевидно, что в статистику ФТС попадают только крупные оптовики. «Байеры»-индивидуалы, заказывающие на том же «Алиэкспрессе» три-четыре сумки и несколько пар обуви, в подобные отчёты не входят.

Честные контрафактчики

Весь рынок fashion-контрафакта сегодня поделён на две большие группы.

Первая группа – честные контрафактчики. Они честно называют свой ассортимент «товаром в стиле бренда» и не скрывают его китайское происхождение. В Telegram существует уже целая группа таких продавцов, якобы имеющих связи с продавцами на «Алиэкспрессе» и представляющих своим подписчикам подобные обзоры на тот или иной товар. По факту такие байеры-телеграмщики даже не являются продавцами – они лишь дают «секретные» ссылки на китайский маркетплейс.

Всё дело в том, что самостоятельно обнаружить торговцев подделками не так-то просто. Из-за угрозы бана никто из них не выкладывает на маркетплейсе фотографии реального товара, а в описании нет названия бренда. Более того, подобные магазины на «Алиэкспрессе» постоянно «переезжают» – ссылка на тот или иной товар может быть действительна всего несколько дней. Таким образом, блогеры выступают провод­никами между продавцами и потенциальными покупателями.

«На маркетплейсе фотографии таких товаров всегда заблюрены. Ссылки на магазины могут обновляться несколько раз в неделю. Поэтому, делая обзоры, я всегда предупреждаю своих подписчиков: если понравилась вещь, берите сразу», – поделилась с «Нашей Версией» секретами шопинга одна из таких блогеров.

Цены на подобную «брендовую» продукцию выглядят весьма демократично: сумочки известных брендов стоят 3–7 тыс. рублей, очки – 2–3 тыс., обувь известных спортивных марок – 3–6 тыс. руб­лей. Продаётся даже продукция из роскошного сегмента. Так, оригинальная сумка Loop от Louis Vutton из вощёной канвы Monogram на официальном сайте стоит 215 тыс. рублей. На китайском маркетплейсе за такой же товар со всеми «документами» просят немногим более 7 тыс. руб­лей.

Оригинал-мошенники

Вторая группа продавцов контрафакта – откровенные мошенники, пытающиеся выдать китайские подделки за оригинал. Цены в этом сегменте рынка выше в разы, дабы у потребителя не возникло сомнений в оригинальном происхождении товара. Подобные «оригиналы» в изобилии представлены в многочисленных шоу-румах, на «Авито», «Юле» и других подобных ресурсах.

По моим личным наблюдениям, магазины, как правило, закупают поддельный товар на известном столичном рынке. Оно и понятно: у рыночных торговцев обычно имеются в наличии мелкие оптовые партии, что позволяет быстро заполнить шоу-рум товаром. А вот интернет-торговцы с того же «Авито» предпочитают закупаться на «Алиэкспрессе», разыскивая нужные ссылки с помощью упомянутых выше «честных контрафактчиков» из Telegram. Распознать мошенников сложно, но можно: жажда наживы заставляет их терять бдительность­­ и они часто совершают ошибки.

Например, продавцы на «Авито» очень часто ленятся делать собственные рекламные фотографии товара, попросту скачивая фото и видеообзоры у телеграм-блогеров. «Авито» их не блочит, потому что в техподдержке уверены, что «вы фото выложили в интернет, значит, каждый может им воспользоваться». Написала две досудебные претензии – эти объявления удалили. Но все конюшни не вычистить», – делится со своими подписчиками один из таких блогеров, обнаруживший фотографии из своего обзора на сумку в стиле Coach, которую на «Авито» продавец выдавал за оригинальный товар. Китайские поставщики продают сумку Coach Tabby за 5874 руб­ля, дельцы с «Авито» просят за этот «оригинал» уже 9500 рублей. На официальном сайте ЦУМа в ноябре прошлого года цена этой модели составляла 545 тыс. рублей.

Самые скандальные истории сегодня связаны с продажами «оригинальных» вещей Zara. По неофициальной информации, руководство китайского маркетплейса с начала года с особым усердием взялось за торговцев товарами «в стиле Zara». «С 2023 года «Али» ужесточил правила продажи товаров. С бирками Zara продавать больше нельзя. Раньше тоже было нельзя, а сейчас вот нельзя совсем, – поделился один из телеграм-блогеров. – Поэтому сейчас все дружно отпарывают бирки. Как это происходит: в магазин с фабрик приезжают уже вещи с бирками и этикетками. Магазин их аккуратно удаляет и отправляет нам. Качество и дизайн остаются прежними».

Безымянная ZARA

Я попыталась разыскать на «Авито» популярный бомбер от Zara из ткани букле, за которым этой весной гонялись многие модницы. У китайских поставщиков он стоил чуть больше 2 тыс. рублей, на официальном сайте Zara-Германия – 79,95 евро, у мошенников с «Авито» – 10–11 тыс. рублей.

Отправив сообщение одному из продавцов на «Авито», я попросила в подтверждение оригинальности товара прислать фотографию бирки, а также скан чека (в объявлении продавец утверждает, что товар получен напрямую из Европы). Через несколько минут мне в чат действительно прилетел некий скан без опознавательных знаков и названий бренда. Английский текст хаотично перемешан с русским, в шапке скана указан адрес получателя в Германии. В графе «данные платежа» (также почему-то написанной на русском языке) стоит фирменный знак платёжной системы Mastercard. Понятно – явная подделка.

Профили подобных продавцов пестрят отзывами недовольных клиентов. «К сожалению, вещь оказалась не оригиналом, как было заявлено. Копию бомбера Zara можно купить намного дешевле, – пишет пользователь Анастасия в отзывах одного из продавцов на «Авито». – Я работала в системе Inditex и очень хорошо знаю, как должен выглядеть товар, но тут даже «левых» бирок не было, похожих на оригинал».

«Подделки! Очень хорошего качества, но подделки! – негодует покупательница фейковой сумки Chanel. – После того как сказала, что отправим на экспертизу, начала истерию со словами, что «это вторая линия «Шанель», за 60 тыс. рублей оригинал не будет и т.д». Такие подделки есть в 2–3 раза дешевле».

Тем временем на рынке контрафакта уже появились свои лидеры. Компания Entrupy, занимающаяся идентификацией оригиналов с помощью искусственного интеллекта, отмечает, что львиная доля подделок приходится на продукцию Louis Vuitton. А самым востребованным товаром являются сумки. Также в тройке лидеров – сумки Coach и Gucci. Популярностью пользуются модели от Chanel. Впрочем, выводы экспертов подтвердит вам любой внимательный пассажир столичной подземки.

Кира Ремнёва

Оригинал материала: “Наша Версия”