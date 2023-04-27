10 миллионов немцев тайно посмотрели запрещённый в Германии российский фильм «Нюрнберг»

Авторитетная немецкая газета Die Rote Fahne провела анонимный социологический опрос о фильмах, которые граждане Германии посмотрели за последний месяц.

Выяснилось, что самой популярной картиной в ФРГ в апреле 2023 года стал российский «Нюрнберг», который официально запрещён для демонстрации в Евросоюзе.

– Люди признаются, что тайно передают друг другу видеокассеты, так как бояться пересылать фильм по Интернету. Смотрят по ночам, только с близкими людьми и тихо плачут. Все благодарят русских за такую душевную ленты, – рассказал журналист Эрнст Тельман-младший.

Фильм «Нюрнберг» был официально запрещён в Германии 30 марта, а через неделю демонстрацию ленты специальным указом Еврокомиссии запретили на всей территории ЕС.

Согласно действующим нормам, за просмотр российской картины гражданам ФРГ грозит штраф от 3 до 5 тысяч евро, а за распространение – 10 тысяч.

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