С оверсайз блейзером и сандалиями на массивной платформе: с чем сочетать джинсовое платье этим летом

Джинсовые платья снова в тренде, в 2023-м этот предмет одежды будет весьма актуальным. Такая информация наверняка порадует любительниц данного стиля. Платья из денима словно созданы для того, чтобы украсить лук весной и летом. Рассмотрим идеи стилизации джинсовых платьев.

С эффектным ремнем

Очень стильно и привлекательно смотрится джинсовое платье с эффектным золотистым ремнем. Стоит сказать, что золотистые аксессуары и в частности ремни с подвесками снова в тренде, а в сочетании с платьем из денима такое дополнение будет более чем уместно. Подчеркните стройность талии, надев пояс непосредственно в области талии или с небольшим напуском, в любом случае это добавит образу стильности и эффектности. Можно не ограничиться ремнем, а использовать комплект из украшений и пояса (например, надеть массивную золотую цепочку в несколько ярусов, золотистое колье, такие же сережки-кольца, которые также в тренде нынешнего сезона).

Цветное джинсовое платье

Не обязательно платье должно быть синим, можно экспериментировать с расцветками, в теплое время года это очень актуально. Джтинсовое платье с модными голубыми и розовыми разводами на белом фоне смотрится просто потрясающе. Цветочные принты снова в тренде, и вы можете стилизовать такую вещь с любой обувью и аксессуарами (можно подобрать под один из цветов или использовать другой цвет в качестве акцента).

С розовыми ботфортами

Очень стильно и привлекательно смотрится платье из денима в сочетании с розовыми высокими сапогами (вы можете выбрать другой цвет по желанию). Образ Барби не выходит из моды, он по-прежнему остаются одним из самых романтичных и актуальных. Укороченное платье и высокие сапоги визуально увеличат рост и сделают фигуру стройнее. Можно также выбрать ботфорты из джинсовой ткани, которые не будут акцентом, но гарантированно органично впишутся в данный лук.

Монохромный образ

Речь идет о белом джинсовом платье, которое выглядит очень нарядно. Если вы хотите сформировать однотонный образ, можно надеть белую обувь и дополнить аксессуарами такого же цвета. Для монохромного подойдут изделия из металлика, в частности, серебристая обувь и аксессуары будут смотреться очень привлекательно. Лук станет целостным, эффектным и универсальным для любого выхода. Вы можете него использовать в качестве деловой, повседневной и нарядной одежды. Отличное решение для уличного стиля, который также нынче в тренде.

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С сандалиями или кроссовками на массивной подошве

Эффектно и экстравагантно смотрится джинсовое платье-рубашка в сочетании с обувью на массивной подошве. Такие модели обуви снова в тренде, и это заслуженно, поскольку они эстетически привлекательны, практичны и удобны. Вы создадите образ, который можно будет использовать для повседневных выходов, в качестве комплектов для работы, отлично подойдет для прогулки и вечеринки с друзьями.

С бомбером

Бомберы относятся к разряду основных тенденций весны и лета, особенно, если речь идет о металлических оттенках. Очень стильно и гармонично выписывается в концепцию джинсовое платье в качестве основы. Это красиво, модно, стильно и практично, поскольку весной и даже летом иногда бывает прохладно (особенно вечерами). Отличный наряд для любого выхода, обувь и аксессуары можно выбрать по своему усмотрению. Их также можно сочетать с металликом бомбера, джинсовым платьем или сделать акцентом.

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С кожаными изделиями

Джинсовое платье идеально стилизуется под кожу. Вы можете дополнить лук кожаной курткой и ботфортами, это будет выглядеть просто замечательно. Если любите эпатировать, можно использовать широкополую шляпу, которая также является уместной и своевременной для данных сезонов. Очень стильный образ, который наверняка никого нем оставит равнодушным. Если не любите натуральную кожу в одежде, есть смысл рассмотреть вариант искусственной. Она сегодня изготавливается из качественных материалов, выглядит не менее привлекательно, а стоит намного дешевле, чем натуральная.

Многослойность

Вы можете использовать джинсовое платьев многослойном образе. Речь идет о том, чтобы надеть сарафан из темного денима поверх джинсовой рубашки на пуговицах. Также невероятно оригинальное решение в формировании лука. В качестве дополнения можно использовать стильную обувь (к примеру сапоги-казаки) и аксессуары, которые не обязательно должны быть в сине-голубом цвете. Коричневая сумка будет отлично сочетаться с остальными вещами и станет эффектным акцентом образа.

Платье с ярусами

Очень стильно и привлекательно смотрится оригинальный фасон многоярусного фактурного платья в сочетании с другими джинсовыми вещами. Оно создано из лоскутов разных оттенков денима (в том числе и потертых), выглядит экстравагантно и креативно. Плюс также заключается в том, что вы можете самостоятельно пошить данное изделие из старых джинсов, и никто не заметит, что платье не новое. Верным решением будет использовать такие джинсовые вещи, как куртка, рубашка на пуговицах, надетая поверх платья, последним штрихом станет джинсовая обувь. Вы можете остановить свой выбор как на мокасинах, так и на туфлях или сапогах из денима.