 

Стрижка “паж” снова в моде спустя больше 50 лет: как носить ее сегодня, чтобы выглядеть современно

27.04.2023, 11:40, Разное
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“Паж” — прическа из семидесятых годов, которая снова в моде. Это короткая стрижка, где локоны едва ли достигаю подбородка. Наличие челки — обязательное условие. Прикорневого объема нет: волосы обрамляют голову и лицо, словно шапочка.

Разбираемся, как носить такую прическу сегодня, чтобы не выглядеть старомодно.

Оформление челки

Прическа “паж” прочно вошла в моду благодаря медийным персонам. Например, Мирей Матье отдавала предпочтение традиционной версии. А вот принцесса Диана добавила прикорневого объема и сделали прическу более пышной, чем она изначально предполагалась.

Однако теперь эти обе версии можно отчасти назвать устаревшими. Современный вариант — это стрижка с многослойной или с рваной челкой. Однозначно с помощью данного элемента вы сможете создать актуальный и стильный образ.

Длина челки — на ваше усмотрение. Вы можете рассмотреть очень короткую челку по типу детской. Можете оставить длинную, но с рваными кончиками. Благодаря этому добавите в свой лук больше озорства, а не приторного гламура, который сейчас совсем не приветствуется.

Многослойность

Не пытайтесь сделать из пажа каре. Ни к чему оставлять волосы одной длины. Такой вариант стрижки имеет место быть, если вы тяготеете к классике. А если есть желание следовать трендам и презентовать современные луки, тогда сделайте многослойную стрижку.

Например, вы можете сочетать боб с андеркатом. Оставьте на макушке более длинные пряди, чтобы они образовали своего рода шапочку, а волосы в височной и затылочной зонах укоротите. У вас получится стрижка, которая включается в себя и классические, и современные элементы. Кстати, к такому варианту имеет смысл присмотреться зрелым женщинам, поскольку подобная стрижка очень молодит.

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Можете не делать такой резкий контраст между длинными и короткими волосами, а осуществить плавный переход. Разбавьте укороченные с удлиненными прядками, чтобы прическа выглядело свежо и привлекательно.

Самый простой вариант — это не убирать длину волос, а лишь проредить кончики. Рваные кончики делаются с помощью острой бритвы. Они помогают сделать любую прическу более игривой, кокетливой, озорной. Единственный нюанс: рваные кончики можно сделать только в салоне красоты у мастера, который владеет подобной техникой.

Окрашивание

Еще один способ сделать стрижку “паж” более современной — это поэкспериментировать с окрашиванием. Только отдавайте предпочтение не традиционному мелированию в черно-белых тонах, а чему-то более креативному.

Например, можно перекрасить локоны в синий, зеленый или морковный цвет. Тогда ваш лук точно не будет старомодным.


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