США беспокоит соперничество с Россией и Китаем в космосе

Как свидетельствуют попавшие в руки журналистов секретные документы, Вашингтон беспокоит соперничество в космосе. При этом американские эксперты прогнозируют, что космическая программа РФ в течение следующего десятилетия будет сокращаться из-за санкций и других проблем. В то время как Китай, по их оценкам, уже имеет значительный потенциал для того, чтобы держать под угрозой ключевые космические активы США и их союзников, пишет The Washington Post.



AP

Журналистам американского издания The Washington Post удалось ознакомиться с рядом секретных материалов, о которых ранее не сообщалось, из числа других документов разведки, которые просочились в интернет из закрытого чата на игровой платформе Discord. Они содержат экспертные оценки, касающиеся активности ведущих мировых держав в космосе с точки зрения безопасности, сообщается в статье.

Документы свидетельствуют, что Соединённые Штаты всерьёз обеспокоены космическими угрозами со стороны соперников. В них также подчёркиваются различные виды угроз, о которых военные аналитики предупреждали в течение многих лет, пишет The Washington Post. По оценкам разведки, космический потенциал в настоящее время приобретает всё более важное значение с военной точки зрения.

В то же время американские эксперты предполагают, что космическая программа России в течение следующего десятилетия, по всей вероятности, будет сокращаться, поскольку она столкнулась с целым рядом проблем из-за западных санкций, а также на фоне усиления глобальной конкуренции и активного подъёма программы SpaceX. Между тем Китай смог разработать меры противодействия американскому потенциалу и способен «держать под угрозой ключевые космические активы США и их союзников», что он наверняка использует при любом конфликте вокруг Тайваня, отмечается в секретных документах.

Эта утечка секретной информации произошла в тот момент, когда высшее руководство Пентагона «бьёт тревогу по поводу возросших угроз, исходящих из космоса», пишет The Washington Post. Министерство обороны отказалось от официальных комментариев на этот счёт, говорится в статье. Космические силы США, которые были созданы для противодействия подобным угрозам, между тем встречают третий год своей работы.



Генерал Космических сил США Чанс Зальцман, возглавляющий отдел космических операций, признал во время выступления на конференции «Космический симпозиум» в Колорадо-Спрингс на прошлой неделе, что Пентагон в настоящее время сталкивается с «невероятно изощрённым набором угроз» в космической сфере.

По его словам, к числу наиболее распространённых угроз относится глушение спутников связи и спутников GPS, запуск космических аппаратов, которые способны захватывать другие спутники, или лазеров, которые могут их ослепить и нарушить работу. А также это различные кибератаки и «матрёшки», то есть специальные спутники, которые затем выпускают несколько других спутников, способных рассредотачиваться и выслеживать космические корабли противника, сообщается в статье.

В свою очередь, министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил во время конференции, что Китай «удвоил количество своих спутников сразу после создания Космических сил». В настоящее время у него в эксплуатации находится более 700 единиц, из которых около 250 используются для разведки, наблюдения и рекогносцировки, пишет The Washington Post.

При этом Китай и РФ имеют возможность уничтожать ракетами другие спутники, находящиеся на орбите. По имеющимся данным, Китай впервые сделал это в 2007 году. А Россия в 2021 году при помощи ракеты уничтожила неработающий спутник, вызвав осуждение со стороны Соединённых Штатов и международного сообщества на фоне большого количества образовавшихся при этом обломков, говорится в статье.

Ранее в СМИ также сообщалось, что просочившиеся в интернет секретные документы американской разведки содержат информацию о том, что РФ также экспериментировала со своей системой радиоэлектронной борьбы «Тобол». Таким способом она якобы пыталась вывести из строя спутниковую систему SpaceX Starlink, которая обеспечивает связь для украинской стороны, поясняется в статье.

Между тем Китай разработал космическую станцию на низкой околоземной орбите, осуществил успешную посадку космического аппарата на обратной стороне Луны и марсохода на поверхности Марса. Он также планирует отправить астронавтов на Луну, причём нацелился на южный полюс Луны, куда США тоже намереваются отправить астронавтов в рамках программы NASA Artemis, говорится в статье.

По оценкам американских официальных лиц, в настоящий момент космическая программа Китая развивается гораздо более динамично, чем у других соперников США в космосе. В одном из секретных документов также отмечается, что общая военная стратегия Китая, направленная на установление и поддержание информационного господства во время конфликтов, стимулирует разработку Пекином космической и противокосмической доктрины, необходимых для этого возможностей, тактики, методов и процедур.

«Китай продолжает продвигаться к своей цели стать мировым лидером в космосе. В течение прошлого года Китай продолжал наращивать свои космические и противокосмические активы, сохраняя свой статус второй по боеспособности космической державы после Соединённых Штатов», — подчёркивается также в ежегодном отчёте под названием «Оценка космической угрозы», который недавно опубликовал Центр стратегических и международных исследований.

Во время слушаний, которые проходили в конгрессе на прошлой неделе, администратор NASA Билл Нельсон вновь заявил о том, что Америка участвует в «космической гонке» с Китаем и в гражданской сфере. Он также выразил мнение, что Соединённым Штатам крайне важно отправить своих астронавтов на Луну раньше, чем это сможет сделает Китай.



«Если вы позволите Китаю добраться туда первым, тогда что помешает им сказать: «Мы уже здесь. Это наша территория. А вы держитесь подальше». Вот почему я думаю, что для нас важно попасть туда с международной миссией, чтобы установить правила дорожного движения», — подчеркнул Нельсон.

Американские эксперты также прогнозируют, что в случае военного удара по Тайваню Китай, по всей вероятности, сможет заглушить спутники, способные видеть сквозь облака, которые используются для систем связи и разведки, а также разрушит или уничтожит наземные сети, говорится в секретных документах. Кроме того, он может нанести удары, чтобы уничтожить спутники раннего предупреждения об атаке баллистических ракет.

В то время как китайская космическая программа продолжает неуклонно развиваться, российская программа, по оценкам американской разведки, сейчас сокращается. По оценкам американской разведки, кроме разрыва отношений с западными партнёрами и проблем с поставками на фоне санкций и глобальной конкуренции, на это влияет также сокращение финансирования в последние годы.

«Иностранные заказчики отменили запланированные запуски российских ракет и другую деятельность, связанную с космосом, лишив эту отрасль основного потока доходов», — говорится в одном из попавших в руки журналистов секретных документов. Кроме того, в 2020 году американская коммерческая компания SpaceX была сертифицирована для перевозки астронавтов на Международную космическую станцию. До этого момента американцы были вынуждены платить от $75 миллионов до $85 миллионов за каждое место на российском космическом корабле, говорится в статье.

По оценкам американских экспертов, на развитие российской космической программы также негативно повлияли новые западные санкции, из-за которых Москва больше не могла с лёгкостью получать все необходимые комплектующие, и это привело к задержкам в производстве военных и гражданских спутников. И теперь РФ стремится расширить сотрудничество в этой сфере с Китаем, чтобы поддерживать свою космическую отрасль, сообщается в американских секретных материалах.

«Российские компании пытались создать собственные комплектующие для отдельных космических спутников. Однако низкое качество этих комплектующих привело к сбоям при работе на орбите», — также утверждается в одном из документов, с которыми удалось ознакомиться журналистам. Однако конкретные недостатки и подробности этих сбоев там не указаны, отмечается в статье.

В прошлом году вице-премьер Юрий Борисов сменил Дмитрия Рогозина на посту главы российского космического агентства «Роскосмос», напоминает The Washington Post. Рогозин ранее пригрозил разорвать сотрудничество с США на Международной космической станции из-за позиции американской администрации в отношении конфликта на Украине. Но пока это партнёрство продолжалось, РФ пришлось столкнуться с серьёзными проблемами при эксплуатации космических аппаратов, говорится в статье.

В частности, в этом году «Роскосмос» был вынужден отправить на МКС запасной космический корабль «Союз» после того, как другой аппарат получил прокол одного из внешних трубопроводов охлаждающей жидкости, в результате чего образовалась течь. Повреждённый корабль был признан непригодным для возвращения космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Фрэнка Рубио.

Затем аналогичная утечка произошла на другом российском космическом корабле, который использовался только для перевозки грузов. Однако неясно, что именно вызвало подобную неисправность — либо эти аппараты были поражены микрометеоритами во время полёта, либо имели какие-то производственные дефекты, заключает The Washington Post.