 

«Зимой так не шпарит, как сейчас»: петербуржцы считают садизмом горячие батареи весной

27.04.2023, 11:18, Разное
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Жители Северной столицы жалуются на аномально высокую температуру в своих квартирах из-за продолжающейся работы батарей. При дневной уличной температуре в +22-23 градусов в квартирах она превышает более 30 градусов. При этом теплоэнергетики разводят руками – раньше, чем установится среднесуточная температура выше +8 и продержится хотя бы пять дней, отключить подачу тепла они не могут.

Петербуржцы называют такое отношение к себе «садизмом» и обвиняют теплоэнергетиков в том, что они просто хотят содрать с них побольше денег.

«В Санкт-Петербурге 23 в тени, 33 в классе и не учеников, а температура!!!! Нам нелегко, потому что по закону НЕЛЬЗЯ нараспашку открывать окна, только фрамуги. Уточню, что отопление ещё не отключили. Мы с детьми немного похожи на кильку в томате … Или на ту самую несчастную селёдку в бочке, стоящую на солнышке», – пишет одна из преподавательниц в соцсетях.

Ранее горожане оставили многочисленные просьбы на периодическое протапливание на странице главы Северной столицы Александра Беглова под его постом с анонсом прямой лини с вице-губернатором города Алексеем Корабельниковым 27 апреля.


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