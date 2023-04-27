«Зимой так не шпарит, как сейчас»: петербуржцы считают садизмом горячие батареи весной

Жители Северной столицы жалуются на аномально высокую температуру в своих квартирах из-за продолжающейся работы батарей. При дневной уличной температуре в +22-23 градусов в квартирах она превышает более 30 градусов. При этом теплоэнергетики разводят руками – раньше, чем установится среднесуточная температура выше +8 и продержится хотя бы пять дней, отключить подачу тепла они не могут.

Петербуржцы называют такое отношение к себе «садизмом» и обвиняют теплоэнергетиков в том, что они просто хотят содрать с них побольше денег.

«В Санкт-Петербурге 23 в тени, 33 в классе и не учеников, а температура!!!! Нам нелегко, потому что по закону НЕЛЬЗЯ нараспашку открывать окна, только фрамуги. Уточню, что отопление ещё не отключили. Мы с детьми немного похожи на кильку в томате … Или на ту самую несчастную селёдку в бочке, стоящую на солнышке», – пишет одна из преподавательниц в соцсетях.

Ранее горожане оставили многочисленные просьбы на периодическое протапливание на странице главы Северной столицы Александра Беглова под его постом с анонсом прямой лини с вице-губернатором города Алексеем Корабельниковым 27 апреля.