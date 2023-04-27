 

Ранние признаки рака печени можно заметить при приеме пищи

27.04.2023, 11:00, Разное
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Рак печени не всегда имеет предупреждающие признаки. Эксперты выяснили, что “ранний признак” можно заметить во время еды.

Симптомы схожи независимо от того, является ли рак печени первичным или вторичным. Ранние признаки тяжелого заболевания могут быть очевидны. Люди с раком печени обычно теряют аппетит или едят меньше, чем раньше, из-за тошноты или боли в животе. Даже небольшие порции пищи могут вызывать боль в животе у людей, страдающих этим заболеванием, рассказывает врач-гепатолог Алла Юшнова эксклюзивно для МедикФорума.

Изменения аппетита являются тревожным признаком серьезных заболеваний. Эксперт уточнила, что этот признак может быть вызван многими другими проблемами. Важно знать о других 10 симптомах. Ранние признаки скопления жидкости в брюшной полости включают: боль в животе (спазмы в животе), необъяснимую потерю веса, снижение аппетита, асцит (скопление жидкости), усталость, слабость или одышку, тошноту или рвоту.Обращайте внимание на предупреждающие сигналы, которые подает ваш организм.


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