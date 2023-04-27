Канал военкора с позывным «Карлсон» набрал 33 млн подписчиков в первые сутки после запуска

В российском сегменте Интернета набирает популярность англоязычный Telegram-канал военкора под псевдонимом «Карлсон», который ведёт прямые репортажи из-под Бахмута (ДНР).

За первые сутки на загадочного военкора подписалось 33 млн человек, в том числе – более 25 млн из США и стран Западной Европы.

Как отмечают эксперты, ниша военных корреспондентов, вещающих на хорошем английском языке, до появления «Карлсона» пустовала. При этом в американском обществе существует спрос на такой контент: по данным соцопросов, более 44% американцев хотели бы получать свежие сведения с полей в режиме реального времени, а среди зрителей телеканала Fox News их доля достигает 75%.

О новом блогере, столь звёздно начавшем свою карьеру, известно пока немного: он хорошо владеет английским языком, имеет опыт работы в СМИ и придерживается консервативных взглядов. С момента начала вещания его канал продал своим подписчикам свыше 50 тыс. легендарных мачете ФБР на сумму около 2 млн долларов.

– Конечно, хотелось бы узнать, кто такой этот «Карлсон», – говорит наш источник в ДНР. – Я его в глаза ещё не видел, хотя смотрю каждую передачу Владимира Соловьёва. Возможно, когда-нибудь он появится в её эфире. Всё-таки приятно знать, что не все американцы поддерживают Украину. Есть среди них и здравомыслящие люди, которые работают военкорами и обретают таким образом огромную популярность.

Подписаться на канал военкора «Карлсона» можно по ссылке .

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