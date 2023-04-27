В моде – укороченные джинсы: подходит ли этот наряд женщине за 50 и как его стилизовать в своем образе

Укороченные джинсы длиной на пару сантиметров выше щиколотки — свежий тренд текущего весеннего и предстоящего летнего сезонов. Преимущество его заключается в универсальности. Укороченные джинсы одинаково хорошо смотрятся и на молодых девушках, и на зрелых женщинах. Разбираемся, как интегрировать такой предмет гардероба тем, кому за 50 лет.

С рубашкой-кимоно

Рубашка-кимоно — модная альтернатива привычным туникам. Подобное изделие гармонично вписывается в гардероб зрелых женщин, поскольку позволяет создавать изысканные и элегантные образы. Сочетайте рубашку-кимоно с принтом с однотонными укороченными джинсам прямого кроя. Из обуви подойдут сандалии, босоножки, шлепанцы или просто удобные балетки.

С майкой

Летом в жару самой удобной одеждой являются майки и топы. Если вы отдадите предпочтение джинсам с высокой посадкой, то вполне можете выбрать такой верх. Пусть джинсы буду немного расклешенные книзу. Можно даже рассмотреть вариант широких кюлотов. Их лучше сочетать с обувью на каблуках или на танкетке.

С блузой

Для создания женственного элегантного образа используйте блузы с рюшами, рукавами-воланами и оборками. Они прекрасно смотрятся не только с классическими брюками, но также и с расклешенными укороченными джинсами. Не бойтесь выбирать вещи ярких оттенков. Например, розовый верх прекрасно сочетается с синим или голубым низом. Босоножки на каблуках гармонично завершат образ.

Можете рассмотреть блузу с широкими длинными рукавами с цветочным или растительным принтом. Подобные изделия на пике популярности в этом сезоне.

С блейзером оверсайз

Чтобы создать лук в стиле офисный кэжуал, сочетайте белые укороченные джинсы прямого кроя, полосатую футболку и синий блейзер оверсайз. Из обуви буду уместны кроссовки, желательно не аккуратные элегантные, а на массивной подошве, в спортивном стиле. Придайте образу больше гламура с помощью стеганой сумочки на металлической цепочке и солнцезащитных очков.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

С футболкой

Иногда нужно придерживаться правила экспертов по моде о том, что чем меньше вещей и чем проще их дизайн — тем лучше получается образ. Данный наряд тому подтверждение. Сочетайте простую однотонную футболку с любимыми голубыми укороченными джинсами — и вы получите гармоничный образ в повседневном стиле.

С кофтой в стиле бохо

Обычно кофты в стиле бохо представляют собой туники с этническим принтом. Такие изделия свободного кроя, поэтому их лучше сочетать с менее объемным низом. Идеальный вариант — это укороченные скинни. Из обуви выбирайте не элегантное, а удобное. У вас получится прекрасный повседневный наряд для шопинга, прогулок на свежем воздухе и т. д.

С толстовкой

Очень широкие джинсы идут зрелым женщинам, поскольку скрывают все недостатки фигуры. В них не видно ни излишней худобы, ни полноватых бедер и ягодиц. Вы можете сочетать такие джинсы как с футболками, так и с толстовками и со свитшотами. Только не забудьте заправить кофту в джинсы хотя бы частично.

Широкие укороченные джинсы всегда нужно сочетать с обувью на каблуках или на танкетке. В противном случае вы укоротите себе визуально ноги и создадите тем самым диспропорцию.

С жакетом

Укороченные скинни в сочетании с короткой футболкой — вариант для тех, кто может похвастаться стройной фигурой. Чтобы лук не получился старомодным, дополните его жакетом с этническим принтом и элегантной обувью на каблуках.