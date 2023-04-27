 

По стопам Лерчек: Блиновскую задержали при попытке покинуть страну

27.04.2023, 10:20, Разное
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Недавно в стране разгорелся громкий скандал вокруг семьи блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Выяснилось, что Валерия и ее муж Артем не выплатили государству 300 миллионов налогов. Кроме того, их обвинили в отмывании 130 миллионов рублей. А теперь по стопам коллеги пошла и “Королева марафонов” Елена Блиновская.

Еще вчера исполнительница желаний подписчиков выступала на бизнес-форуме в столице, а уже сегодня в ее доме проходят обыски. Судя по всему, это никак не входило в планы блогерши. Сегодня ее задержали при попытке покинуть страну. Телеканал “360” уточняет, что Елена пыталась пересечь границу РФ на арендованном автомобиле. Наготове у нее были билеты для вылета в другую страну.

РИА ФАН со ссылкой на СК РФ сообщает, с 2019 по 2021 год Блиновская задолжала государству более 918 миллионов рублей. На нее заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

URA.Ru напоминают, что Елена Блиновская
запустила свой курс “Марафон желаний” в 2018 году. Этот инфопродукт прославил блогершу в соцсетях.


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