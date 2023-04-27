Умерла прославленная солистка Большого театра

Печальная новость пришла из Москвы. Скончалась прославленная солистка Большого театра Анна Бондаревская. Об этом сообщает телеканал “Царьград” со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

По данным “Радио 1”, смерть оперной певицы наступила в минувшую субботу, 22 апреля. Артистке было всего 35 лет.

Как уточняет телеканал “360”, Анна Бондаревская служила в оперной труппе Большого театра. Она прославилась благодаря исполнению партий Лауры в опере “Иоланта”, Марины Мнишек в “Борисе Годунове” и других.