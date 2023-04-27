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27.04.2023, 10:16, Разное
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В сеть слили текст «Диктанта Победы»:

Заявление

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для поступления в добровольном порядке на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации и направления в зону проведения специальной военной операции на Украине, а также заключить со мной контракт о прохождении бессрочной военной службы.

С условиями прохождения военной службы по контракту, порядком обучения по программам интенсивной общевойсковой и профессиональной (по ВУС) подготовки, перечнем ограничений и запретов, распространяющихся на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, ознакомлен и согласен.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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