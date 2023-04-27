 

Праздники близко: три рецепта маринада для идеального шашлыка

27.04.2023, 9:05, Разное
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Майские праздники – идеальная пора для вылазок на природу и дружных посиделок у костра. Для большинства людей главным атрибутом этих коротких, но таких долгожданных каникул, являются шашлыки. Готовим мангалы, достаем шампуры и выбираем лучший рецепт маринада для самого вкусного мяса!

На кефире


Ингредиенты:

  • кефир – 1700 мл;
  • репчатый лук – 1700 г;
  • хмели сунели – 1,5 ст.л;
  • соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Лук мелко нарежьте и слегка разомните в миске до образования сока. Добавьте приправу, соль, перец и тщательно перемешайте. Выложите к луку и специям мясо, снова перемешайте, а затем добавьте кефир. Чтобы мясо полностью покрылось маринадом, накройте миску крышкой и хорошо потрясите. Мясо с маринадом оставить в холодильнике на 4-6 часов.

На пиве

Ингредиенты:

  • пиво – 750 мл;
  • репчатый лук – 500 г;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • молотый кориандр – 2 ч.л;
  • паприка – 2 ч.л;
  • соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Добавьте к мясу мелко нарезанный лук, чеснок и специи. Тщательно перемешайте, залейте пивом и оставьте в холодильнике на несколько часов.

На соевом соусе с медом

Ингредиенты:

  • соевый соус – 200 мл;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • мед – 2 ст.л;
  • растительное масло – 30 мл;
  • молотый кориандр – 1 ч.л;
  • тмин – 1/2 ч.л;
  • соль – 2 ч.л;
  • перец черный молотый – 1/2 ч.л.

Приготовление:

Смешать соевый соус, мед и масло до однородной массы. Добавить давленый чеснок и специи, перемешать. Добавить маринад в мясо и оставить на 1,5 часа. Лучше всего такой маринад подойдет для свинины или курицы.


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