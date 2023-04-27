 

Почему никому нельзя есть колбасу?

27.04.2023, 9:05, Разное
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В России сложилась целая культура употребления колбасы различных сортов и классов. При этом на прилавках полно вариантов на любой кошелек – от 50 рублей до буквально бесконечности. Многие любители этого мясного (или не очень?) продукта даже не задумываются, что кладут себе в рот. Тем временем в организме могут годами накапливаться вредные и опасные вещества.

В составе колбасы много соли, жира, канцерогенов и даже возбудителей инфекций, предупредил терапевт Георгий Сапего. По его словам, колбаса может спровоцировать гипертонию, повышение холестерина в крови и множество других болезней. И это еще не все страшные факторы, которые могут сыграть с вами злую шутку. Также врач отметил, что немецкие колбасы часто становятся причиной заражения человека гепатитом Е.

Колбасу ни в коем случае нельзя есть людям с повышенным давлением, нарушением обмена веществ, болезнями сердца и сосудов. Из-за употребления колбасы у людей растет риск инфарктов и инсультов, сообщает сайт “Вести Подмосковья”.

Особенно опасно есть колбасу детям. В ней содержится много опасной для детского организма химии и микробов. Кроме того, от колбасы стоит отказаться беременным и людям, проходящим химиотерапию. Здоровым людям тоже не стоит ее есть, поэтому выходит, что колбасу нельзя есть никому.


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