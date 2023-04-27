Кардиологи Варфоломеев: Низкий уровень физической активности может удвоить риск смерти для людей, страдающих гипертонией

Включение в повседневную жизнь большего количества физических упражнений было бы полезно для пациентов с высоким кровяным давлением. Пациенты с гипертонией и люди с низким уровнем физической подготовки более чем в два раза чаще страдают от сердечно-сосудистых проблем, таких как инфаркты и инсульты.

Исследование показало, что у пациентов с низким уровнем физической подготовки, страдающих гипертонией, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний выше, чем у более здоровых участников. Однако эти пациенты также чаще страдали от фатальных сердечно-сосудистых событий по сравнению с пациентами, не имеющими высокого уровня физической подготовки. Об этом конкретно заявил кардиолог Олег Вафоломеев в статье на MedicForum.Если пациенты с повышенным артериальным давлением физически подготовлены, у них будет меньше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Отсутствие физических упражнений связано с высоким кровяным давлением. Здоровый образ жизни снижает кровяное давление и поддерживает сердце, кровеносные сосуды и артерии в отличной форме. Это снижает риск инсульта и сердечных заболеваний.

Физическая активность может временно вызвать повышение артериального давления, но в конечном итоге оно улучшится. Аэробные физические упражнения могут иметь целый ряд преимуществ. Среди таких упражнений ходьба, бег трусцой, плавание, танцы. Чтобы физические упражнения были засчитаны, они должны вызывать “ощущение тепла” и заставлять чаще дышать.