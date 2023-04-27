 

Кардиологи Варфоломеев: Низкий уровень физической активности может удвоить риск смерти для людей, страдающих гипертонией

27.04.2023, 8:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Включение в повседневную жизнь большего количества физических упражнений было бы полезно для пациентов с высоким кровяным давлением. Пациенты с гипертонией и люди с низким уровнем физической подготовки более чем в два раза чаще страдают от сердечно-сосудистых проблем, таких как инфаркты и инсульты.

Исследование показало, что у пациентов с низким уровнем физической подготовки, страдающих гипертонией, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний выше, чем у более здоровых участников. Однако эти пациенты также чаще страдали от фатальных сердечно-сосудистых событий по сравнению с пациентами, не имеющими высокого уровня физической подготовки. Об этом конкретно заявил кардиолог Олег Вафоломеев в статье на MedicForum.Если пациенты с повышенным артериальным давлением физически подготовлены, у них будет меньше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Отсутствие физических упражнений связано с высоким кровяным давлением. Здоровый образ жизни снижает кровяное давление и поддерживает сердце, кровеносные сосуды и артерии в отличной форме. Это снижает риск инсульта и сердечных заболеваний.

Физическая активность может временно вызвать повышение артериального давления, но в конечном итоге оно улучшится. Аэробные физические упражнения могут иметь целый ряд преимуществ. Среди таких упражнений ходьба, бег трусцой, плавание, танцы. Чтобы физические упражнения были засчитаны, они должны вызывать “ощущение тепла” и заставлять чаще дышать.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09.22 / Мнение: Атака на «Новую газету»

14.12.22 / Из-за нехватки персонала в больницах Великобритании в прошлом году отменили 30 тысяч операций

06.12.21 / Голландской компании Talpa нужно решить судьбу проекта «Голос» после смерти Александра Градского

11.02.22 / “Всегда проходила пробы”: Тодоровский объяснял, почему не давал поблажек Брик

16.11.21 / Суд признал отказ от прививки уважительной причиной для супружеской измены и развода

29.12.20 / Более половины взрослых китайцев сегодня имеют избыточный вес. Это больше людей, чем все население США

02.11.22 / Луна могла быть построена сверхразвитой человеческой цивилизацией

26.10.22 / Похоронил жену, стал отцом-одиночкой, бросил кино: что стало со знаменитым артистом Калягиным

23.01.22 / После расставания с Эммой Робертс Гаррет Хедлунд запел

09.04.23 / Мнение: Поговорили о доносах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика