Мнение: Психологическая ломка на сцене

Да ужж! Все-таки шахматы – веселая игра! С кем, думаете, разговаривает Ян Непомнящий на последних минутах своей 12-й партии на первенство мира по шахматам? К кому он обращается, глядя в сторону от невозмутимого китайца? НИ К КОМУ. Справа от Непомнящего никого нет. Они играют на сцене, на которой есть только они – в этом и заключается “фишка” финального матча на первенство мира.

Просто Ян сорвался. Как альпинист со скалы, как домушник с крыши. Сейчас он еще погримасничает, еще поговорит сам с собой (вместо того, чтобы делать ход – ход-то его, его время бежит), потом ввиду угрозы мата скинет качество, сделает еще два совершенно уже бессмысленных хода – да и, наконец, сдастся. Проклятый китаец снова, уже в шестой раз за матч, отыгрался! Счет станет 6:6 за два тура до конца – как будто и не играли. Еще две партии осталось сыграть “в классику” (то есть с полным, серьезным контролем времени на партию, без блица) – но появились серьезные сомнения в том, что Ян “дотянет” до быстрых. Как-то уже больше верится, что завтра он просто проиграет – с такими-то гримасами.

Самое смешное, что маленький китаец Динь в этой партии, играя белыми (!), уже ходу к 20-му стоял хуже, а к 25-му – практически безнадежно. На 28-м ходу Ян упустил прямой выигрыш и сделал слабый ход, тут же китаец мог нанести страшной силы удар и поставить Яна на грань поражения; однако беспечный Динь удара не увидел, сделал очередной слабый ход (в этой партии Динь сильных ходов вообще практически не делал, чередуя слабые и проигрывающие со средними) – но Ян опять не заметил прямого выигрыша, а “зато” зевнул пешку. Позиция стала чуть лучше у белых (пешка есть пешка), однако черные без особых хлопот должны были удерживать ничью…

На видео запечатлен момент сразу после того, когда Ян сделал “активный” ход, китаец мигом забрал у него еще одну пешку, а главное – “внезапно” поставил короля Яна перед угрозой мата. Одноходовая угроза, от которой уже не было удовлетворительной защиты. Мы видим мучения одного из сильнейших игроков мира в шахматы – который только что понял, что он САМ, почти без помощи соперника, серией из почти кооперативных ходов превратил свою подавляющую позицию в полностью безнадежную.

Финальный штрих: китаец, как положено, играет со стоящим на столике красным флажком своего родного Китая – а уроженец Брянска (древнего ДЕбрянска, от слова “дебри”) Ян играет… под голубым флажком ФИДЕ. Никакой России нет, это табу. Все мы родом из дебрей.

Матч интереснейший, конечно. Но то, как буквально “рассыпался” Ян сегодня… когда все движки и комментаторы уже фактически записали ему победу после 25-го хода, поставили “единичку” и почти уже провозгласили победителем всего матча (за две игры до конца вести с перевесом в 2 очка – какие тут сомнения?) Но нет, шалишь, психология – страшная штука.