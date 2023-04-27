Спрос на льготную ипотеку снизился на 14%

По итогам первого квартала базовая ставка по ипотеке с господдержкой выросла до 8%, что ожидаемо привело к снижению популярности таких программ. Спрос на льготную ипотеку с начала года сократился на 14%, а на стандартные займы, напротив, вырос на 13%. Также несколько увеличился спрос на семейную ипотеку и программу для IT-специалистов.

Всего на долю ипотечных сделок в старых границах Москвы пришлось 75% от общего числа покупок. В Новой Москве почти 84% квартир куплено в ипотеку, в Подмосковье – 83%.

Каждый десятый жилищный кредит в Московском регионе был оформлен на сумму до 3 млн рублей. Абсолютное большинство займов – 60% – пришлось на сумму от трех до 9 млн рублей.

Только 1% ипотечных кредитов был оформлен с первым платежом менее 15% от общей суммы покупки. Размер первоначального взноса в половине оформленных ипотечных займов составил от 15% до 20%.

Чаще всего – в 41% случаев – ипотеку оформляют покупатели жилья в возрасте 35-45 лет. Еще 28% сделок приходится на возраст 25-35 лет. Лишь 2% ипотечных кредитов берут заемщики в возрасте до 25 лет.