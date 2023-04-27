 

Мнение: Еще смешное про Эстонию

27.04.2023, 6:57, Разное
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Вчера писал про разразившийся в Латвии жуткий скандал, связанный с тем, что писатель Шендерович (признанный в РФ иноагентом, кстати – но для гордых эстонцев и это не является смягчающим обстоятельством) посмел в своих афишах написать “Таллин” с одним “н”. Шендеровичу сразу вменили чуть ли не национальное оскорбление, а основа возмущения – что якобы только сами эстонцы вправе решать, как должна называться их столица на других языках. Почему? Ну, потому что столица ИХ, что тут непонятного?

В связи с этим я решил смеха ради глянуть – а как, собственно, называют саму Эстонию на других европейских (и, стало быть, заодно и американских) языках? Сразу нашел отклонения: по-чешски Эстония – Estonsko, по-немецки – Еstland, а по-фински вообще Viro. “Ага! – подумал я. – Что ж они чехам и немцам претензий не предъявляют? Это ж даже не Таллин, это сама матерь-Родина Эстония. Какое еще “эстонско”? Что за имперско-шовинистическое Эстланд?! А Виро – это вообще что? Как посмели?!”

Но дальше, впрочем, всё еще смешнее. Смотрю “Эстонию” по-английски: Estonia. Смотрю по-итальянски: Estonia. По-французски: Estonie. По-испански: Estoniа! По-сербски, по-румынски, по-македонски, по-португальски – везде Estonia.

Посмотрел я на это – и начал хохотать. Просто представил себя на минуту оскорбленным в национальных чувствах эстонцем, страдающим от русского засилья: это ж какая боль! Сколько работы предстоит!

Наивные друзья удивятся – а почему хохот?! Наоборот – это ж вон какое уважение к национальным чувствам эстонцев! Страна Эстония – и на основных европейских языках (кроме немецкого и голландского), пожалуйста, так и называют, только латиницей – Estonia. Что не так-то?

Если вы так скажете, вас должны сразу выгнать из Таллина как Шендеровича какого. Потому что в европейских языках автоматом воспроизводят РУССКОЕ название Эстонии – только латиницей.

А так-то сами эстонцы называют свою страну Eesti.

Источник: Размышления вольного социолога


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